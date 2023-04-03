Sines têm mais de 3.100 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidade para trabalhar como soldador no Espírito Santo Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 3.197 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (3). Para concorrer, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são destinadas a cargos como ajudante de obras, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, embalador, eletricista, doméstica, motorista, vidraceiro, técnico de informática, analista de recursos humanos, frentista, operador de caixa e soldador.

Na Grande Vitória, há postos disponíveis nos Sines de Vila Velha (96), Cariacica (488), Serra (669) e Vitória (206), além das agências do Trabalhador de Cariacica (713) e de Emprego de Viana (124). Oportunidades ainda nas unidades de Anchieta (68), Cachoeiro de Itapemirim (516), Linhares (204) e São Mateus (116). É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 96

96 Ajudante de obras (7)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de farmácia (5)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazenamento (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de linha de produção (12)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Carpinteiro (10)

Consultor administrativo (1)

Consultor de vendas (10)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de instalações (edifícios) (8)

Farmacêutico (2)

Faturista (1)

Gerente de vendas (1)

Gerente operacional (1)

Marceneiro (1)

Pedreiro (2)

Salgadeiro (1)

Servente de obras (2)

Supervisor de vendas comercial (4)

Vendedor interno (4)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 713

713 Açougueiro (12)

Ajudante de armazém (5)

Ajudante de caminhão (5)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de obras (8)

Ajudante de padeiro (3)

Ajudante de pedreiro (4)

Ajudante de serralheiro (2)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (2)

Amarrador (4)

Analista administrativa (2)

Armador (2)

Armadores (3)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente financeiro (2)

Atendente (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo gestão de frota (1)

Auxiliar de carga e descarga (40)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de desempenador de chassis (1)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de estoque junior (3)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação (100)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (6)

Auxiliar de mecânico (7)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de obras (25)

Auxiliar de produção (23)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de recebimento de sucata (1)

Auxiliar de serviços gerais (40)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (20)

Balconista (10)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro linha pesada (1)

Cabista pleno (1)

Camareira (3)

Carpinteiro (11)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (8)

Conferente de mercadoria (3)

Conferente junior (3)

Consultor administrativo (1)

Cozinheira (2)

Diarista (50)

Doméstica (2)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista força e controle (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista predial (1)

Embalador (9)

Encarregado (1)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estágio superior em Marketing (1)

Estágio técnico ou superior em administração (1)

Estágio técnico ou superior em logística (1)

Estoquista (2)

Gerente de loja (1)

Laboratorista (2)

Lanterneiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)

Mecânico automotivo auxiliar (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de veículos leves (10)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Moleiro (1)

Moleiro soldador (1)

Montador de veículo (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Montadores de andaime (10)

Motorista (6)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (2)

Motorista cnh D (2)

Motorista cnh D ou E (3)

Motorista cnh E (1)

Motorista de caminhão cnh d (4)

Motorista truck (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de empilhadeira (12)

Operador de loja (15)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Operadora de caixa (1)

Orçamentista (1)

Padeiro (5)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (22)

Pedreiro oficial A (5)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (1)

Professor de musculação (1)

Programador de manutenção (1)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (1)

Repositor (8)

Repositor de depósito (4)

Salgadeiro (1)

Separador de mercadorias (1)

Serralheiro (4)

Soldador (3)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor comercial (4)

Técnico de enfermagem do trabalho (4)

Técnico de informática (1)

Técnico mecânico (3)

Vendedor (4)

Vendedor de consórcio (4)

Vendedor interno (16)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de padeiro (3)

Auxiliar de cozinha apoio (1)

Auxiliar de preparo (1)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Auxiliar logístico (2)

Empacotador (5)

Estágio superior em farmácia (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Operador de loja (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Repositor de mercearia (3)

Repositor flv (4)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 669

669 Açougueiro (10)

Agente de vendas de serviços (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8)

Ajudante de cozinha pcd (1)

Ajudante de obras (20)

Almoxarife (1)

Analista administrativo pdc (2)

Analista de inteligência de mercado (1)

Analista de recursos humanos (1)

Armador de ferros (20)

Arrumador de prateleiras - em supermercados (2)

Assistente administrativo pcd (10)

Assistente financeiro (1)

Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) (1)

Atendente de agência pcd (30)

Atendente de lanchonete (3)

Atendente no setor de frios e laticínios (10)

Auxiliar administrativo área rh (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de estoque (20)

Auxiliar de faturamento (2)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de linha de produção (11)

Auxiliar de logística pcd (2)

Auxiliar de mecânico (exceto de veículos automotores) (4)

Auxiliar de mecânicos de autos (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar operacional de logística (25)

Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) (1)

Avaliador de automóveis (7)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (2)

Caldeireiro de manutenção (15)

Caldeireiro montador (10)

Carpinteiro (35)

Carpinteiro (obras) (1)

Carpinteiro (4)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Confeccionador de pneus (3)

Confeiteiro (1)

Coordenador de costura do vestuário (1)

Cortador de roupas (1)

Eletricista (15)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas pcd (5)

Eletricista de rede pcd (5)

Encanador pcd (5)

Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário (6)

Encarregado de montagem (2)

Encarregado de obras (3)

Engenheiro civil (estágio) (1)

Engenheiro civil (3)

Especialista em engenharia civil (3)

Ferramenteiro (15)

Forneiro de padaria (balconista atendente) (2)

Forrador de móveis (1)

Frentista (2)

Gerente de produção e operações (1)

Gerente de departamento pessoal (1)

Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) (1)

Jardineiro (2)

Lavador de veículos (10)

Lixador de peças de metal (45)

Lubrificador de máquinas (1)

Maçariqueiro (15)

Maçariqueiro pcd (2)

Maçariqueiro (5)

Mecânico (45)

Mecânico pcd (5)

Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)

Mecânico de manutenção industrial (5)

Mecânico de máquina industrial (3)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico diesel pcd (1)

Mecânico/eletricista (1)

Mestre caldeireiro (3)

Montador (15)

Montador de estruturas metálicas pcd (1)

Montador de estruturas metalicas (5)

Montador pcd (5)

Motorista (2)

Operador de caixa (17)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de vendas (loja) (10)

Operador eletromecânico pcd (1)

Operador especializado extrusora (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (39)

Pedreiro (oficial pleno) (3)

Pintor de estruturas metálicas (2)

Professor instrutor de educação profissional (1)

Repositor - em supermercados (10)

Salgadeiro (1)

Servente de obras (10)

Soldador pcd (4)

Soldador (30)

Supervisor de logística (1)

Supervisor de transportes (2)

Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)

Técnico de programação e controle de serviço de manutenção pcd (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de serviços (3)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 206

206 Administrador (5)

Agente de comércio exterior (1)

Ajudante de estruturas metálicas (2)

Ajudante de obras (15)

Ajudante de serralheiro (3)

Analista de logística (2)

Analista de marketing (3)

Analista de suporte (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Arquivista (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de engenharia (construção civil) (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar administrativo (13)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar financeiro (1)

Carpinteiro (18)

Carpinteiro de obras (10)

Ceramista (1)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Colocador de estruturas metálicas (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (4)

Contador (3)

Copeiro (2)

Economista (9)

Eletricista (9)

Eletrotécnico (2)

Encarregado de montagem (1)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro de organização industrial (1)

Engenheiro eletricista (1)

Engenheiro mecânico (2)

Estenotipista (4)

Farmacêutico (1)

Garçom de bar (4)

Inspetor dimensional (estruturas metálicas) (1)

Mecânico montador (7)

Mestre de obras (1)

Montador de andaimes (edificações) (10)

Montador de estruturas metálicas (1)

Nutricionista (1)

Operador de laminação (3)

Operador de rolo compactador (1)

Padeiro (1)

Pedagogo (13)

Pedreiro (24)

Pedreiro de fachada (1)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (1)

Professor de língua inglesa (1)

Psicólogo educacional (2)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 488

488 Açougueiro (15)

Agente de vendas (2)

Ajudante de carga e descarga (160)

Ajudante de obras (15)

Analista administrativo (1)

Armador de ferragens (3)

Arqueador de molas (1)

Assistente de vendas pcd (4)

Atendente de lanchonete (10)

Atendente de telemarketing (10)

Auxiliar de armazenamento (14)

Auxiliar de confeiteiro (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza pcd (30)

Auxiliar mecânico diesel (1)

Auxiliar de padeiro (10)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar operacional de logística (20)

Auxiliar técnico eletrônico (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (10)

Carregador (3)

Chapeiro (1)

Confeiteiro (5)

Conferente de carga e descarga (5)

Conferente de logística (10)

Cozinheiro (2)

Embalador pcd (10)

Fazedor de cerca (10)

Fiscal de prevenção (10)

Gerente de farmácia (1)

Jardineiro (1)

Laboratorista (1)

Mecânico industrial (3)

Mecânico diesel (1)

Motorista carreteiro (4)

Operador de câmaras frias (10)

Operador de empilhadeira (8)

Padeiro (10)

Pedreiro (4)

Recuperador de crédito (50)

Repositor de mercadorias (10)

Serralheiro (1)

Servente de limpeza e desossa em açougue (10)

Técnico de refrigeração (1)

Tratorista operador de roçadeira (1)

Agência de Emprego de Viana

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante informar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 124

124 Assistente de funileiro (1)

Assistente de operações (2)

Assistentes administração pós-venda (2)

Assistentes de garantia (2)

Atendente noturno de lanchonete (8)

Atendentes masculino noturno (5)

Auxiliar de almoxarifado (3)

Auxiliar de depósito (4)

Auxiliar de funileiro (1)

Auxiliar de mecânico (5)

Auxiliar de montagem (3)

Auxiliar de obras (20)

Caixa para restaurante (2)

Carpinteiro (10)

Consultor de peças (1)

Consultor externo de Pós-Venda (1)

Consultor técnico de oficina (1)

Coordenador comercial de pós-venda (1)

Costureira (3)

Estagiário de segurança e trabalho (1)

Estoquista (8)

Funileiro e lanterneiro (4)

Mecânico diesel e mecatrônico (2)

Montador de reforma (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (10)

Pintor automotivo (2)

Provedor de peças (1)

Saladeira (1)

Soldador (4)

Soldador de chaparia (3)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 65

65 Açougueiro (2)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de produção (4)

Cadista (1)

Caldeireiro (2)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro (3)

Garçom (2)

Mecânico (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico diesel hidráulico e máquinas pesadas (1)

Mecânico exclusivo para mulher (1)

Mecânico de veículo automotores a diesel (1)

Meio oficial de cozinha (2)

Pizzaiolo (1)

Projetista (1)

Rigger (5)

Técnico em eletrotécnica (2)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de externo (15)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 516

516 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de pintor (1)

Almoxarife (4)

Analista (30)

Analista chefe (3)

Apontador (4)

Apropriador (1)

Arrumador de cargas (30)

Assistente de engenharia (1)

Atendente (1)

Atendente de fornecedor de cana (10)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de destilaria (7)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de linha de produção (58)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar operacional (1)

Balanceiro (9)

Bombeiro hidráulico (1)

Bordadeira (1)

Borracheiro (3)

Chefe de cozinha (1)

Cobrador interno (1)

Conferente de carga e descarga (3)

Copeira (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira de roupas (2)

Costureira na reparação de roupas (1)

Cozinheira geral (1)

Cozinheiro (2)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista de manutenção industrial (10)

Encarregado / feitor (1)

Encarregado de extração (1)

Encarregado de laboratório (3)

Ensacador (8)

Escriturário (1)

Estagiário engenheiro civil (1)

Estoquista pcd (1)

Expedidor (7)

Faturista (1)

Frentista (4)

Gerente de produção (1)

Greidista (2)

Líder de armazém (1)

Líder de pátio de cana (3)

Líder operacional (3)

Lubrificador de moendas (1)

Mandrilador (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de máquinas industriais (1)

Mecânico industrial (5)

Mecânico meio oficial (1)

Motorista de caminhão (3)

Motorista de caminhão pcd (1)

Motorista operador (1)

Oficial de obras (1)

Operador de caldeira (8)

Operador de carregamento de álcool (1)

Operador de centrifuga de açucar (7)

Operador de cozedor (4)

Operador de cubas (3)

Operador de embarcadeira (9)

Operador de empacotamento (6)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de ensaque (20)

Operador de eta (6)

Operador de hidratação de cal (6)

Operador de hilo (13)

Operador de pá carregadeira (4)

Operador de painel de moendas (9)

Operador de ponte rolante (4)

Operador de rolo de terraplanagem (1)

Operador de sonda (6)

Operador de tratamento de caldo (20)

Operador de trator de pneus (1)

Pedreiro (16)

Saladeira (1)

Serralheiro (1)

Servente de obras (11)

Servente de pátio (16)

Servente de pedreiro (2)

Sinaleiro de trânsito pcd (1)

Soldador industrial / auxiliar de soldagem (14)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro cnc/ convencional (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (20)

Tratorista (6)

Vendedor externo (2)

Vigia (10)

Zelador (4)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 204

204 Ajudante de obras (10)

Ajudante de produção (1)

Ajudante de produção pcd (4)

Ajudante de soldador (8)

Alimentador de produção (5)

Analista administrativo (1)

Analista de suporte técnico (2)

Armador (1)

Auxiliar de produção agropecuária (1)

Auxiliar de manutenção predial (5)

Auxiliar carga e descarga (5)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Camareira (1)

Carpinteiro (2)

Chapista de lanchonete (1)

Chefe de recepção (3)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro (11)

Departamento pessoal (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Encarregado de obras (1)

Estagiário (administrativo) (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Gerente de fazenda (1)

Governanta (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de manutenção (2)

Mestre de obras (2)

Monitor de circuito interno (1)

Oficial (5)

Oficial de cozinha (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial de serviços gerais (1)

Oficial pleno (5)

Oficial polivalente (5)

Operador escavadeira hidráulica (1)

Operador de logística (2)

Operador de loja pcd (1)

Operador de máquina cnc (8)

Operador de piladora de café (1)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (6)

Perfumista (1)

Recepcionista (5)

Serralheiro (6)

Servente de obras (5)

Supervisor de almoxarifado (2)

Suporte técnico ao cliente (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de mecânico (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (8)

Tratorista (5)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (4)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.