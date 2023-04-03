Sines têm mais de 3.100 vagas de emprego e estágio no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 3.197 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (3). Para concorrer, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são destinadas a cargos como ajudante de obras, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, embalador, eletricista, doméstica, motorista, vidraceiro, técnico de informática, analista de recursos humanos, frentista, operador de caixa e soldador.
Na Grande Vitória, há postos disponíveis nos Sines de Vila Velha (96), Cariacica (488), Serra (669) e Vitória (206), além das agências do Trabalhador de Cariacica (713) e de Emprego de Viana (124). Oportunidades ainda nas unidades de Anchieta (68), Cachoeiro de Itapemirim (516), Linhares (204) e São Mateus (116). É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 96
- Ajudante de obras (7)
- Atendente de cafeteria (1)
- Atendente de farmácia (5)
- Atendente de lojas (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de armazenamento (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de linha de produção (12)
- Auxiliar de logística (10)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Carpinteiro (10)
- Consultor administrativo (1)
- Consultor de vendas (10)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista de instalações (edifícios) (8)
- Farmacêutico (2)
- Faturista (1)
- Gerente de vendas (1)
- Gerente operacional (1)
- Marceneiro (1)
- Pedreiro (2)
- Salgadeiro (1)
- Servente de obras (2)
- Supervisor de vendas comercial (4)
- Vendedor interno (4)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 713
- Açougueiro (12)
- Ajudante de armazém (5)
- Ajudante de caminhão (5)
- Ajudante de mecânico (4)
- Ajudante de obras (8)
- Ajudante de padeiro (3)
- Ajudante de pedreiro (4)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Ajudante de vidraceiro (1)
- Almoxarife (2)
- Amarrador (4)
- Analista administrativa (2)
- Armador (2)
- Armadores (3)
- Artífice (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente financeiro (2)
- Atendente (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo gestão de frota (1)
- Auxiliar de carga e descarga (40)
- Auxiliar de costura (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de desempenador de chassis (1)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de estoque junior (3)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de fabricação (100)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de logística (6)
- Auxiliar de mecânico (7)
- Auxiliar de montagem (2)
- Auxiliar de obras (25)
- Auxiliar de produção (23)
- Auxiliar de produção para metalúrgica (2)
- Auxiliar de programação (1)
- Auxiliar de recebimento de sucata (1)
- Auxiliar de serviços gerais (40)
- Auxiliar de topografia (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar operacional (20)
- Balconista (10)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro linha pesada (1)
- Cabista pleno (1)
- Camareira (3)
- Carpinteiro (11)
- Chapeiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (8)
- Conferente de mercadoria (3)
- Conferente junior (3)
- Consultor administrativo (1)
- Cozinheira (2)
- Diarista (50)
- Doméstica (2)
- Eletricista automotivo (3)
- Eletricista força e controle (1)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista mecânico (1)
- Eletricista predial (1)
- Embalador (9)
- Encarregado (1)
- Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)
- Estágio superior em Farmácia (1)
- Estágio superior em Marketing (1)
- Estágio técnico ou superior em administração (1)
- Estágio técnico ou superior em logística (1)
- Estoquista (2)
- Gerente de loja (1)
- Laboratorista (2)
- Lanterneiro (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico alinhador (2)
- Mecânico automotivo (4)
- Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)
- Mecânico automotivo auxiliar (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico de veículos leves (10)
- Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)
- Moleiro (1)
- Moleiro soldador (1)
- Montador de veículo (1)
- Montador soldador mig/er (1)
- Montador soldador tig/er (1)
- Montadores de andaime (10)
- Motorista (6)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista carreteiro cnh E (2)
- Motorista cnh D (2)
- Motorista cnh D ou E (3)
- Motorista cnh E (1)
- Motorista de caminhão cnh d (4)
- Motorista truck (1)
- Movimentador de mercadoria (2)
- Oficial pleno (2)
- Oficial pleno pedreiro (6)
- Operador de empilhadeira (12)
- Operador de loja (15)
- Operador de perecíveis (3)
- Operador de prensa e dobradeira (1)
- Operadora de caixa (1)
- Orçamentista (1)
- Padeiro (5)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Pedreiro (22)
- Pedreiro oficial A (5)
- Pedreiro pleno (1)
- Pintor (1)
- Professor de musculação (1)
- Programador de manutenção (1)
- Recepcionista (4)
- Recuperador de crédito (1)
- Repositor (8)
- Repositor de depósito (4)
- Salgadeiro (1)
- Separador de mercadorias (1)
- Serralheiro (4)
- Soldador (3)
- Soldador de chaparia (1)
- Supervisor comercial (4)
- Técnico de enfermagem do trabalho (4)
- Técnico de informática (1)
- Técnico mecânico (3)
- Vendedor (4)
- Vendedor de consórcio (4)
- Vendedor interno (16)
- Vidraceiro (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de padeiro (3)
- Auxiliar de cozinha apoio (1)
- Auxiliar de preparo (1)
- Auxiliar de serviços gerais (10)
- Auxiliar logístico (2)
- Empacotador (5)
- Estágio superior em farmácia (1)
- Movimentador de mercadoria (2)
- Operador de loja (1)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Repositor de mercearia (3)
- Repositor flv (4)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 669
- Açougueiro (10)
- Agente de vendas de serviços (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8)
- Ajudante de cozinha pcd (1)
- Ajudante de obras (20)
- Almoxarife (1)
- Analista administrativo pdc (2)
- Analista de inteligência de mercado (1)
- Analista de recursos humanos (1)
- Armador de ferros (20)
- Arrumador de prateleiras - em supermercados (2)
- Assistente administrativo pcd (10)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) (1)
- Atendente de agência pcd (30)
- Atendente de lanchonete (3)
- Atendente no setor de frios e laticínios (10)
- Auxiliar administrativo área rh (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de estoque (20)
- Auxiliar de faturamento (2)
- Auxiliar de lavanderia (4)
- Auxiliar de limpeza pcd (2)
- Auxiliar de linha de produção (11)
- Auxiliar de logística pcd (2)
- Auxiliar de mecânico (exceto de veículos automotores) (4)
- Auxiliar de mecânicos de autos (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Auxiliar operacional de logística (25)
- Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) (1)
- Avaliador de automóveis (7)
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (2)
- Caldeireiro de manutenção (15)
- Caldeireiro montador (10)
- Carpinteiro (35)
- Carpinteiro (obras) (1)
- Carpinteiro (4)
- Chapeiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Confeccionador de pneus (3)
- Confeiteiro (1)
- Coordenador de costura do vestuário (1)
- Cortador de roupas (1)
- Eletricista (15)
- Eletricista de manutenção de linhas elétricas pcd (5)
- Eletricista de rede pcd (5)
- Encanador pcd (5)
- Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário (6)
- Encarregado de montagem (2)
- Encarregado de obras (3)
- Engenheiro civil (estágio) (1)
- Engenheiro civil (3)
- Especialista em engenharia civil (3)
- Ferramenteiro (15)
- Forneiro de padaria (balconista atendente) (2)
- Forrador de móveis (1)
- Frentista (2)
- Gerente de produção e operações (1)
- Gerente de departamento pessoal (1)
- Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) (1)
- Jardineiro (2)
- Lavador de veículos (10)
- Lixador de peças de metal (45)
- Lubrificador de máquinas (1)
- Maçariqueiro (15)
- Maçariqueiro pcd (2)
- Maçariqueiro (5)
- Mecânico (45)
- Mecânico pcd (5)
- Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)
- Mecânico de manutenção industrial (5)
- Mecânico de máquina industrial (3)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico diesel pcd (1)
- Mecânico/eletricista (1)
- Mestre caldeireiro (3)
- Montador (15)
- Montador de estruturas metálicas pcd (1)
- Montador de estruturas metalicas (5)
- Montador pcd (5)
- Motorista (2)
- Operador de caixa (17)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de vendas (loja) (10)
- Operador eletromecânico pcd (1)
- Operador especializado extrusora (1)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (39)
- Pedreiro (oficial pleno) (3)
- Pintor de estruturas metálicas (2)
- Professor instrutor de educação profissional (1)
- Repositor - em supermercados (10)
- Salgadeiro (1)
- Servente de obras (10)
- Soldador pcd (4)
- Soldador (30)
- Supervisor de logística (1)
- Supervisor de transportes (2)
- Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)
- Técnico de programação e controle de serviço de manutenção pcd (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor de serviços (3)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 206
- Administrador (5)
- Agente de comércio exterior (1)
- Ajudante de estruturas metálicas (2)
- Ajudante de obras (15)
- Ajudante de serralheiro (3)
- Analista de logística (2)
- Analista de marketing (3)
- Analista de suporte (1)
- Armador de ferragens na construção civil (3)
- Arquivista (1)
- Assistente administrativo (2)
- Assistente de engenharia (construção civil) (1)
- Atendente balconista (1)
- Atendente de lojas (1)
- Auxiliar administrativo (13)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Carpinteiro (18)
- Carpinteiro de obras (10)
- Ceramista (1)
- Chapeiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Colocador de estruturas metálicas (1)
- Comprador (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (4)
- Contador (3)
- Copeiro (2)
- Economista (9)
- Eletricista (9)
- Eletrotécnico (2)
- Encarregado de montagem (1)
- Engenheiro civil (1)
- Engenheiro de organização industrial (1)
- Engenheiro eletricista (1)
- Engenheiro mecânico (2)
- Estenotipista (4)
- Farmacêutico (1)
- Garçom de bar (4)
- Inspetor dimensional (estruturas metálicas) (1)
- Mecânico montador (7)
- Mestre de obras (1)
- Montador de andaimes (edificações) (10)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de laminação (3)
- Operador de rolo compactador (1)
- Padeiro (1)
- Pedagogo (13)
- Pedreiro (24)
- Pedreiro de fachada (1)
- Pintor de obras (1)
- Pintor industrial (1)
- Professor de língua inglesa (1)
- Psicólogo educacional (2)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 488
- Açougueiro (15)
- Agente de vendas (2)
- Ajudante de carga e descarga (160)
- Ajudante de obras (15)
- Analista administrativo (1)
- Armador de ferragens (3)
- Arqueador de molas (1)
- Assistente de vendas pcd (4)
- Atendente de lanchonete (10)
- Atendente de telemarketing (10)
- Auxiliar de armazenamento (14)
- Auxiliar de confeiteiro (2)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (30)
- Auxiliar mecânico diesel (1)
- Auxiliar de padeiro (10)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar operacional de logística (20)
- Auxiliar técnico eletrônico (2)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro (2)
- Carpinteiro (10)
- Carregador (3)
- Chapeiro (1)
- Confeiteiro (5)
- Conferente de carga e descarga (5)
- Conferente de logística (10)
- Cozinheiro (2)
- Embalador pcd (10)
- Fazedor de cerca (10)
- Fiscal de prevenção (10)
- Gerente de farmácia (1)
- Jardineiro (1)
- Laboratorista (1)
- Mecânico industrial (3)
- Mecânico diesel (1)
- Motorista carreteiro (4)
- Operador de câmaras frias (10)
- Operador de empilhadeira (8)
- Padeiro (10)
- Pedreiro (4)
- Recuperador de crédito (50)
- Repositor de mercadorias (10)
- Serralheiro (1)
- Servente de limpeza e desossa em açougue (10)
- Técnico de refrigeração (1)
- Tratorista operador de roçadeira (1)
Agência de Emprego de Viana
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. É importante informar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 124
- Assistente de funileiro (1)
- Assistente de operações (2)
- Assistentes administração pós-venda (2)
- Assistentes de garantia (2)
- Atendente noturno de lanchonete (8)
- Atendentes masculino noturno (5)
- Auxiliar de almoxarifado (3)
- Auxiliar de depósito (4)
- Auxiliar de funileiro (1)
- Auxiliar de mecânico (5)
- Auxiliar de montagem (3)
- Auxiliar de obras (20)
- Caixa para restaurante (2)
- Carpinteiro (10)
- Consultor de peças (1)
- Consultor externo de Pós-Venda (1)
- Consultor técnico de oficina (1)
- Coordenador comercial de pós-venda (1)
- Costureira (3)
- Estagiário de segurança e trabalho (1)
- Estoquista (8)
- Funileiro e lanterneiro (4)
- Mecânico diesel e mecatrônico (2)
- Montador de reforma (1)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (10)
- Pintor automotivo (2)
- Provedor de peças (1)
- Saladeira (1)
- Soldador (4)
- Soldador de chaparia (3)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 65
- Açougueiro (2)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Auxiliar de limpeza (4)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar de produção (4)
- Cadista (1)
- Caldeireiro (2)
- Churrasqueiro (1)
- Cozinheiro (3)
- Garçom (2)
- Mecânico (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico diesel hidráulico e máquinas pesadas (1)
- Mecânico exclusivo para mulher (1)
- Mecânico de veículo automotores a diesel (1)
- Meio oficial de cozinha (2)
- Pizzaiolo (1)
- Projetista (1)
- Rigger (5)
- Técnico em eletrotécnica (2)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de externo (15)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 516
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de motorista (2)
- Ajudante de obras (5)
- Ajudante de pintor (1)
- Almoxarife (4)
- Analista (30)
- Analista chefe (3)
- Apontador (4)
- Apropriador (1)
- Arrumador de cargas (30)
- Assistente de engenharia (1)
- Atendente (1)
- Atendente de fornecedor de cana (10)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar administrativo pcd (2)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de dentista (1)
- Auxiliar de destilaria (7)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de lavanderia (6)
- Auxiliar de linha de produção (58)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Auxiliar operacional (1)
- Balanceiro (9)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Bordadeira (1)
- Borracheiro (3)
- Chefe de cozinha (1)
- Cobrador interno (1)
- Conferente de carga e descarga (3)
- Copeira (1)
- Cortador de roupas (2)
- Costureira de roupas (2)
- Costureira na reparação de roupas (1)
- Cozinheira geral (1)
- Cozinheiro (2)
- Eletricista de automóveis (1)
- Eletricista de manutenção industrial (10)
- Encarregado / feitor (1)
- Encarregado de extração (1)
- Encarregado de laboratório (3)
- Ensacador (8)
- Escriturário (1)
- Estagiário engenheiro civil (1)
- Estoquista pcd (1)
- Expedidor (7)
- Faturista (1)
- Frentista (4)
- Gerente de produção (1)
- Greidista (2)
- Líder de armazém (1)
- Líder de pátio de cana (3)
- Líder operacional (3)
- Lubrificador de moendas (1)
- Mandrilador (1)
- Mecânico automotivo (2)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico de máquinas industriais (1)
- Mecânico industrial (5)
- Mecânico meio oficial (1)
- Motorista de caminhão (3)
- Motorista de caminhão pcd (1)
- Motorista operador (1)
- Oficial de obras (1)
- Operador de caldeira (8)
- Operador de carregamento de álcool (1)
- Operador de centrifuga de açucar (7)
- Operador de cozedor (4)
- Operador de cubas (3)
- Operador de embarcadeira (9)
- Operador de empacotamento (6)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de ensaque (20)
- Operador de eta (6)
- Operador de hidratação de cal (6)
- Operador de hilo (13)
- Operador de pá carregadeira (4)
- Operador de painel de moendas (9)
- Operador de ponte rolante (4)
- Operador de rolo de terraplanagem (1)
- Operador de sonda (6)
- Operador de tratamento de caldo (20)
- Operador de trator de pneus (1)
- Pedreiro (16)
- Saladeira (1)
- Serralheiro (1)
- Servente de obras (11)
- Servente de pátio (16)
- Servente de pedreiro (2)
- Sinaleiro de trânsito pcd (1)
- Soldador industrial / auxiliar de soldagem (14)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Torneiro cnc/ convencional (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (20)
- Tratorista (6)
- Vendedor externo (2)
- Vigia (10)
- Zelador (4)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 204
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de produção (1)
- Ajudante de produção pcd (4)
- Ajudante de soldador (8)
- Alimentador de produção (5)
- Analista administrativo (1)
- Analista de suporte técnico (2)
- Armador (1)
- Auxiliar de produção agropecuária (1)
- Auxiliar de manutenção predial (5)
- Auxiliar carga e descarga (5)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de estoque (3)
- Auxiliar de obras (3)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Camareira (1)
- Carpinteiro (2)
- Chapista de lanchonete (1)
- Chefe de recepção (3)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (11)
- Departamento pessoal (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estagiário (administrativo) (1)
- Estoquista (1)
- Farmacêutico (1)
- Gerente de fazenda (1)
- Governanta (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de manutenção (2)
- Mestre de obras (2)
- Monitor de circuito interno (1)
- Oficial (5)
- Oficial de cozinha (2)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Oficial de serviços gerais (1)
- Oficial pleno (5)
- Oficial polivalente (5)
- Operador escavadeira hidráulica (1)
- Operador de logística (2)
- Operador de loja pcd (1)
- Operador de máquina cnc (8)
- Operador de piladora de café (1)
- Operador de ponte rolante (8)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (6)
- Perfumista (1)
- Recepcionista (5)
- Serralheiro (6)
- Servente de obras (5)
- Supervisor de almoxarifado (2)
- Suporte técnico ao cliente (1)
- Técnico agrícola (1)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de mecânico (1)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador rural (8)
- Tratorista (5)
- Vendedor externo (10)
- Vendedor interno (4)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 116
- Ajudante geral (4)
- Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de padeiro (2)
- Assistente de pessoal (2)
- Assistente de T.I pcd (1)
- Atendente de padaria (1)
- Atendente de restaurante (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Balconista de farmácia (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Caldeireiro (1)
- Carpinteiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (1)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (1)
- Empregado doméstico (1)
- Entrevistador de pesquisas amostrais (1)
- Estoquista (1)
- Estágio (área administrativa) (1)
- Eletricista (2)
- Encarregado de manutenção (1)
- Embalador (1)
- Empregado(a) doméstico (1)
- Frentista (6)
- Funileiro (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Garçom (2)
- Gerente de restaurante (1)
- Instalador fotovoltaico (3)
- Limpador de sofá (1)
- Mecânico soldador (2)
- Mecânico de moto (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador automotivo (4)
- Motorista de caminhão (3)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de empilhadeira (5)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro (4)
- Padeiro (2)
- Publicitário Jr (1)
- Representante comercial (1)
- Técnico em mecânica (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Trabalhador rural (5)
- Técnico de instalação de internet (1)
- Técnico atendente (6)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor (10)