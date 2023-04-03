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Oportunidades

Sines têm mais de 3.100 vagas de emprego e estágio no ES

Postos são para cargos como ajudante de obras, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, embalador, eletricista, doméstica, motorista e soldador

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 12:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 abr 2023 às 12:15
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
Oportunidade para trabalhar como soldador no Espírito Santo Crédito: Pixabay
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 3.197 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (3). Para concorrer, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. 
As oportunidades são destinadas a cargos como ajudante de obras, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, embalador, eletricista, doméstica, motorista, vidraceiro,  técnico de informática, analista de recursos humanos, frentista, operador de caixa e soldador.
Na Grande Vitória, há postos disponíveis nos Sines de Vila Velha (96), Cariacica (488), Serra (669) e Vitória (206), além das agências do Trabalhador de Cariacica (713) e de Emprego de Viana (124). Oportunidades ainda nas unidades de Anchieta (68), Cachoeiro de Itapemirim (516), Linhares (204) e São Mateus (116). É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. 

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura.  O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
  • Vagas: 96
  • Ajudante de obras (7)
  • Atendente de cafeteria (1)
  • Atendente de farmácia (5)
  • Atendente de lojas (2)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de armazenamento (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de limpeza (3)
  • Auxiliar de linha de produção (12)
  • Auxiliar de logística (10)
  • Auxiliar de marceneiro (2)
  • Auxiliar de mecânico de autos (1)
  • Carpinteiro (10)
  • Consultor administrativo (1)
  • Consultor de vendas (10)
  • Cozinheiro geral (1)
  • Eletricista de instalações (edifícios) (8)
  • Farmacêutico (2)
  • Faturista (1)
  • Gerente de vendas (1)
  • Gerente operacional (1)
  • Marceneiro (1)
  • Pedreiro (2)
  • Salgadeiro (1)
  • Servente de obras (2)
  • Supervisor de vendas comercial (4)
  • Vendedor interno (4)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
  • Vagas: 713
  • Açougueiro (12)
  • Ajudante de armazém (5)
  • Ajudante de caminhão (5)
  • Ajudante de mecânico (4)
  • Ajudante de obras (8)
  • Ajudante de padeiro (3)
  • Ajudante de pedreiro (4)
  • Ajudante de serralheiro (2)
  • Ajudante de vidraceiro (1)
  • Almoxarife (2)
  • Amarrador (4)
  • Analista administrativa (2)
  • Armador (2)
  • Armadores (3)
  • Artífice (1)
  • Assistente administrativo (1)
  • Assistente financeiro (2)
  • Atendente (2)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar administrativo gestão de frota (1)
  • Auxiliar de carga e descarga (40)
  • Auxiliar de costura (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de desempenador de chassis (1)
  • Auxiliar de estoque (5)
  • Auxiliar de estoque junior (3)
  • Auxiliar de expedição (2)
  • Auxiliar de fabricação (100)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de logística (6)
  • Auxiliar de mecânico (7)
  • Auxiliar de montagem (2)
  • Auxiliar de obras (25)
  • Auxiliar de produção (23)
  • Auxiliar de produção para metalúrgica (2)
  • Auxiliar de programação (1)
  • Auxiliar de recebimento de sucata (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (40)
  • Auxiliar de topografia (1)
  • Auxiliar em saúde bucal (1)
  • Auxiliar operacional (20)
  • Balconista (10)
  • Bombeiro hidráulico (2)
  • Borracheiro linha pesada (1)
  • Cabista pleno (1)
  • Camareira (3)
  • Carpinteiro (11)
  • Chapeiro (1)
  • Churrasqueiro (1)
  • Conferente (8)
  • Conferente de mercadoria (3)
  • Conferente junior (3)
  • Consultor administrativo (1)
  • Cozinheira (2)
  • Diarista (50)
  • Doméstica (2)
  • Eletricista automotivo (3)
  • Eletricista força e controle (1)
  • Eletricista industrial (1)
  • Eletricista mecânico (1)
  • Eletricista predial (1)
  • Embalador (9)
  • Encarregado (1)
  • Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)
  • Estágio superior em Farmácia (1)
  • Estágio superior em Marketing (1)
  • Estágio técnico ou superior em administração (1)
  • Estágio técnico ou superior em logística (1)
  • Estoquista (2)
  • Gerente de loja (1)
  • Laboratorista (2)
  • Lanterneiro (1)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico (2)
  • Mecânico alinhador (2)
  • Mecânico automotivo (4)
  • Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)
  • Mecânico automotivo auxiliar (1)
  • Mecânico de refrigeração (2)
  • Mecânico de veículos leves (10)
  • Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)
  • Moleiro (1)
  • Moleiro soldador (1)
  • Montador de veículo (1)
  • Montador soldador mig/er (1)
  • Montador soldador tig/er (1)
  • Montadores de andaime (10)
  • Motorista (6)
  • Motorista carreteiro (1)
  • Motorista carreteiro cnh E (2)
  • Motorista cnh D (2)
  • Motorista cnh D ou E (3)
  • Motorista cnh E (1)
  • Motorista de caminhão cnh d (4)
  • Motorista truck (1)
  • Movimentador de mercadoria (2)
  • Oficial pleno (2)
  • Oficial pleno pedreiro (6)
  • Operador de empilhadeira (12)
  • Operador de loja (15)
  • Operador de perecíveis (3)
  • Operador de prensa e dobradeira (1)
  • Operadora de caixa (1)
  • Orçamentista (1)
  • Padeiro (5)
  • Padeiro confeiteiro (1)
  • Pedreiro (22)
  • Pedreiro oficial A (5)
  • Pedreiro pleno (1)
  • Pintor (1)
  • Professor de musculação (1)
  • Programador de manutenção (1)
  • Recepcionista (4)
  • Recuperador de crédito (1)
  • Repositor (8)
  • Repositor de depósito (4)
  • Salgadeiro (1)
  • Separador de mercadorias (1)
  • Serralheiro (4)
  • Soldador (3)
  • Soldador de chaparia (1)
  • Supervisor comercial (4)
  • Técnico de enfermagem do trabalho (4)
  • Técnico de informática (1)
  • Técnico mecânico (3)
  • Vendedor (4)
  • Vendedor de consórcio (4)
  • Vendedor interno (16)
  • Vidraceiro (1)
  • Vagas para pessoas com deficiência:
  • Ajudante de padeiro (3)
  • Auxiliar de cozinha apoio (1)
  • Auxiliar de preparo (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (10)
  • Auxiliar logístico (2)
  • Empacotador (5)
  • Estágio superior em farmácia (1)
  • Movimentador de mercadoria (2)
  • Operador de loja (1)
  • Padeiro confeiteiro (1)
  • Repositor de mercearia (3)
  • Repositor flv (4)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 669
  • Açougueiro (10)
  • Agente de vendas de serviços (1)
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8)
  • Ajudante de cozinha pcd (1)
  • Ajudante de obras (20)
  • Almoxarife (1)
  • Analista administrativo pdc (2)
  • Analista de inteligência de mercado (1)
  • Analista de recursos humanos (1)
  • Armador de ferros (20)
  • Arrumador de prateleiras - em supermercados (2)
  • Assistente administrativo pcd (10)
  • Assistente financeiro (1)
  • Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) (1)
  • Atendente de agência pcd (30)
  • Atendente de lanchonete (3)
  • Atendente no setor de frios e laticínios (10)
  • Auxiliar administrativo área rh (1)
  • Auxiliar administrativo pcd (1)
  • Auxiliar de estoque (20)
  • Auxiliar de faturamento (2)
  • Auxiliar de lavanderia (4)
  • Auxiliar de limpeza pcd (2)
  • Auxiliar de linha de produção (11)
  • Auxiliar de logística pcd (2)
  • Auxiliar de mecânico (exceto de veículos automotores) (4)
  • Auxiliar de mecânicos de autos (1)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Auxiliar mecânico (1)
  • Auxiliar operacional de logística (25)
  • Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) (1)
  • Avaliador de automóveis (7)
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (2)
  • Caldeireiro de manutenção (15)
  • Caldeireiro montador (10)
  • Carpinteiro (35)
  • Carpinteiro (obras) (1)
  • Carpinteiro (4)
  • Chapeiro (1)
  • Churrasqueiro (1)
  • Confeccionador de pneus (3)
  • Confeiteiro (1)
  • Coordenador de costura do vestuário (1)
  • Cortador de roupas (1)
  • Eletricista (15)
  • Eletricista de manutenção de linhas elétricas pcd (5)
  • Eletricista de rede pcd (5)
  • Encanador pcd (5)
  • Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário (6)
  • Encarregado de montagem (2)
  • Encarregado de obras (3)
  • Engenheiro civil (estágio) (1)
  • Engenheiro civil (3)
  • Especialista em engenharia civil (3)
  • Ferramenteiro (15)
  • Forneiro de padaria (balconista atendente) (2)
  • Forrador de móveis (1)
  • Frentista (2)
  • Gerente de produção e operações (1)
  • Gerente de departamento pessoal (1)
  • Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) (1)
  • Jardineiro (2)
  • Lavador de veículos (10)
  • Lixador de peças de metal (45)
  • Lubrificador de máquinas (1)
  • Maçariqueiro (15)
  • Maçariqueiro pcd (2)
  • Maçariqueiro (5)
  • Mecânico (45)
  • Mecânico pcd (5)
  • Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)
  • Mecânico de manutenção industrial (5)
  • Mecânico de máquina industrial (3)
  • Mecânico de motor a diesel (1)
  • Mecânico diesel pcd (1)
  • Mecânico/eletricista (1)
  • Mestre caldeireiro (3)
  • Montador (15)
  • Montador de estruturas metálicas pcd (1)
  • Montador de estruturas metalicas (5)
  • Montador pcd (5)
  • Motorista (2)
  • Operador de caixa (17)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Operador de vendas (loja) (10)
  • Operador eletromecânico pcd (1)
  • Operador especializado extrusora (1)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (39)
  • Pedreiro (oficial pleno) (3)
  • Pintor de estruturas metálicas (2)
  • Professor instrutor de educação profissional (1)
  • Repositor - em supermercados (10)
  • Salgadeiro (1)
  • Servente de obras (10)
  • Soldador pcd (4)
  • Soldador (30)
  • Supervisor de logística (1)
  • Supervisor de transportes (2)
  • Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)
  • Técnico de programação e controle de serviço de manutenção pcd (1)
  • Torneiro mecânico (2)
  • Vendedor de serviços (3)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
  • Vagas: 206
  • Administrador (5)
  • Agente de comércio exterior (1)
  • Ajudante de estruturas metálicas (2)
  • Ajudante de obras (15)
  • Ajudante de serralheiro (3)
  • Analista de logística (2)
  • Analista de marketing (3)
  • Analista de suporte (1)
  • Armador de ferragens na construção civil (3)
  • Arquivista (1)
  • Assistente administrativo (2)
  • Assistente de engenharia (construção civil) (1)
  • Atendente balconista (1)
  • Atendente de lojas (1)
  • Auxiliar administrativo (13)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Carpinteiro (18)
  • Carpinteiro de obras (10)
  • Ceramista (1)
  • Chapeiro (1)
  • Churrasqueiro (1)
  • Colocador de estruturas metálicas (1)
  • Comprador (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Consultor de vendas (4)
  • Contador (3)
  • Copeiro (2)
  • Economista (9)
  • Eletricista (9)
  • Eletrotécnico (2)
  • Encarregado de montagem (1)
  • Engenheiro civil (1)
  • Engenheiro de organização industrial (1)
  • Engenheiro eletricista (1)
  • Engenheiro mecânico (2)
  • Estenotipista (4)
  • Farmacêutico (1)
  • Garçom de bar (4)
  • Inspetor dimensional (estruturas metálicas) (1)
  • Mecânico montador (7)
  • Mestre de obras (1)
  • Montador de andaimes (edificações) (10)
  • Montador de estruturas metálicas (1)
  • Nutricionista (1)
  • Operador de laminação (3)
  • Operador de rolo compactador (1)
  • Padeiro (1)
  • Pedagogo (13)
  • Pedreiro (24)
  • Pedreiro de fachada (1)
  • Pintor de obras (1)
  • Pintor industrial (1)
  • Professor de língua inglesa (1)
  • Psicólogo educacional (2)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
  • Vagas: 488
  • Açougueiro (15)
  • Agente de vendas (2)
  • Ajudante de carga e descarga (160)
  • Ajudante de obras (15)
  • Analista administrativo (1)
  • Armador de ferragens (3)
  • Arqueador de molas (1)
  • Assistente de vendas pcd (4)
  • Atendente de lanchonete (10)
  • Atendente de telemarketing (10)
  • Auxiliar de armazenamento (14)
  • Auxiliar de confeiteiro (2)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de limpeza pcd (30)
  • Auxiliar mecânico diesel (1)
  • Auxiliar de padeiro (10)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Auxiliar operacional de logística (20)
  • Auxiliar técnico eletrônico (2)
  • Bombeiro hidráulico (2)
  • Borracheiro (2)
  • Carpinteiro (10)
  • Carregador (3)
  • Chapeiro (1)
  • Confeiteiro (5)
  • Conferente de carga e descarga (5)
  • Conferente de logística (10)
  • Cozinheiro (2)
  • Embalador pcd (10)
  • Fazedor de cerca (10)
  • Fiscal de prevenção (10)
  • Gerente de farmácia (1)
  • Jardineiro (1)
  • Laboratorista (1)
  • Mecânico industrial (3)
  • Mecânico diesel (1)
  • Motorista carreteiro (4)
  • Operador de câmaras frias (10)
  • Operador de empilhadeira (8)
  • Padeiro (10)
  • Pedreiro (4)
  • Recuperador de crédito (50)
  • Repositor de mercadorias (10)
  • Serralheiro (1)
  • Servente de limpeza e desossa em açougue (10)
  • Técnico de refrigeração (1)
  • Tratorista operador de roçadeira (1)

Agência de Emprego de Viana

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. É importante informar o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 124
  • Assistente de funileiro (1)
  • Assistente de operações (2)
  • Assistentes administração pós-venda (2)
  • Assistentes de garantia (2)
  • Atendente noturno de lanchonete (8)
  • Atendentes masculino noturno (5)
  • Auxiliar de almoxarifado (3)
  • Auxiliar de depósito (4)
  • Auxiliar de funileiro (1)
  • Auxiliar de mecânico (5)
  • Auxiliar de montagem (3)
  • Auxiliar de obras (20)
  • Caixa para restaurante (2)
  • Carpinteiro (10)
  • Consultor de peças (1)
  • Consultor externo de Pós-Venda (1)
  • Consultor técnico de oficina (1)
  • Coordenador comercial de pós-venda (1)
  • Costureira (3)
  • Estagiário de segurança e trabalho (1)
  • Estoquista (8)
  • Funileiro e lanterneiro (4)
  • Mecânico diesel e mecatrônico (2)
  • Montador de reforma (1)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (10)
  • Pintor automotivo (2)
  • Provedor de peças (1)
  • Saladeira (1)
  • Soldador (4)
  • Soldador de chaparia (3)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 65
  • Açougueiro (2)
  • Auxiliar de contabilidade (1)
  • Auxiliar de cozinha (10)
  • Auxiliar de limpeza (4)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Auxiliar de pessoal (1)
  • Auxiliar de produção (4)
  • Cadista (1)
  • Caldeireiro (2)
  • Churrasqueiro (1)
  • Cozinheiro (3)
  • Garçom (2)
  • Mecânico (1)
  • Mecânico diesel (1)
  • Mecânico diesel hidráulico e máquinas pesadas (1)
  • Mecânico exclusivo para mulher (1)
  • Mecânico de veículo automotores a diesel (1)
  • Meio oficial de cozinha (2)
  • Pizzaiolo (1)
  • Projetista (1)
  • Rigger (5)
  • Técnico em eletrotécnica (2)
  • Técnico segurança do trabalho (1)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor de externo (15)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
  • Vagas: 516
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)
  • Ajudante de mecânico (1)
  • Ajudante de motorista (2)
  • Ajudante de obras (5)
  • Ajudante de pintor (1)
  • Almoxarife (4)
  • Analista (30)
  • Analista chefe (3)
  • Apontador (4)
  • Apropriador (1)
  • Arrumador de cargas (30)
  • Assistente de engenharia (1)
  • Atendente (1)
  • Atendente de fornecedor de cana (10)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar administrativo pcd (2)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Auxiliar de dentista (1)
  • Auxiliar de destilaria (7)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de lavanderia (6)
  • Auxiliar de linha de produção (58)
  • Auxiliar de serviços gerais (4)
  • Auxiliar operacional (1)
  • Balanceiro (9)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Bordadeira (1)
  • Borracheiro (3)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Cobrador interno (1)
  • Conferente de carga e descarga (3)
  • Copeira (1)
  • Cortador de roupas (2)
  • Costureira de roupas (2)
  • Costureira na reparação de roupas (1)
  • Cozinheira geral (1)
  • Cozinheiro (2)
  • Eletricista de automóveis (1)
  • Eletricista de manutenção industrial (10)
  • Encarregado / feitor (1)
  • Encarregado de extração (1)
  • Encarregado de laboratório (3)
  • Ensacador (8)
  • Escriturário (1)
  • Estagiário engenheiro civil (1)
  • Estoquista pcd (1)
  • Expedidor (7)
  • Faturista (1)
  • Frentista (4)
  • Gerente de produção (1)
  • Greidista (2)
  • Líder de armazém (1)
  • Líder de pátio de cana (3)
  • Líder operacional (3)
  • Lubrificador de moendas (1)
  • Mandrilador (1)
  • Mecânico automotivo (2)
  • Mecânico de máquinas (1)
  • Mecânico de máquinas industriais (1)
  • Mecânico industrial (5)
  • Mecânico meio oficial (1)
  • Motorista de caminhão (3)
  • Motorista de caminhão pcd (1)
  • Motorista operador (1)
  • Oficial de obras (1)
  • Operador de caldeira (8)
  • Operador de carregamento de álcool (1)
  • Operador de centrifuga de açucar (7)
  • Operador de cozedor (4)
  • Operador de cubas (3)
  • Operador de embarcadeira (9)
  • Operador de empacotamento (6)
  • Operador de empilhadeira (1)
  • Operador de ensaque (20)
  • Operador de eta (6)
  • Operador de hidratação de cal (6)
  • Operador de hilo (13)
  • Operador de pá carregadeira (4)
  • Operador de painel de moendas (9)
  • Operador de ponte rolante (4)
  • Operador de rolo de terraplanagem (1)
  • Operador de sonda (6)
  • Operador de tratamento de caldo (20)
  • Operador de trator de pneus (1)
  • Pedreiro (16)
  • Saladeira (1)
  • Serralheiro (1)
  • Servente de obras (11)
  • Servente de pátio (16)
  • Servente de pedreiro (2)
  • Sinaleiro de trânsito pcd (1)
  • Soldador industrial / auxiliar de soldagem (14)
  • Técnico em segurança do trabalho (2)
  • Torneiro cnc/ convencional (1)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Trabalhador rural (20)
  • Tratorista (6)
  • Vendedor externo (2)
  • Vigia (10)
  • Zelador (4)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 204
  • Ajudante de obras (10)
  • Ajudante de produção (1)
  • Ajudante de produção pcd (4)
  • Ajudante de soldador (8)
  • Alimentador de produção (5)
  • Analista administrativo (1)
  • Analista de suporte técnico (2)
  • Armador (1)
  • Auxiliar de produção agropecuária (1)
  • Auxiliar de manutenção predial (5)
  • Auxiliar carga e descarga (5)
  • Auxiliar de cozinha (5)
  • Auxiliar de estoque (3)
  • Auxiliar de obras (3)
  • Auxiliar de produção (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Camareira (1)
  • Carpinteiro (2)
  • Chapista de lanchonete (1)
  • Chefe de recepção (3)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cozinheiro (11)
  • Departamento pessoal (1)
  • Eletricista (1)
  • Eletricista automotivo (1)
  • Encarregado de obras (1)
  • Estagiário (administrativo) (1)
  • Estoquista (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Gerente de fazenda (1)
  • Governanta (1)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico de manutenção (2)
  • Mestre de obras (2)
  • Monitor de circuito interno (1)
  • Oficial (5)
  • Oficial de cozinha (2)
  • Oficial de manutenção predial (1)
  • Oficial de serviços gerais (1)
  • Oficial pleno (5)
  • Oficial polivalente (5)
  • Operador escavadeira hidráulica (1)
  • Operador de logística (2)
  • Operador de loja pcd (1)
  • Operador de máquina cnc (8)
  • Operador de piladora de café (1)
  • Operador de ponte rolante (8)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Pedreiro (6)
  • Perfumista (1)
  • Recepcionista (5)
  • Serralheiro (6)
  • Servente de obras (5)
  • Supervisor de almoxarifado (2)
  • Suporte técnico ao cliente (1)
  • Técnico agrícola (1)
  • Técnico de informática (1)
  • Técnico de mecânico (1)
  • Topógrafo (1)
  • Trabalhador rural (8)
  • Tratorista (5)
  • Vendedor externo (10)
  • Vendedor interno (4)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
  • Vagas: 116
  • Ajudante geral (4)
  • Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
  • Ajudante de mecânico (1)
  • Ajudante de padeiro (2)
  • Assistente de pessoal (2)
  • Assistente de T.I pcd (1)
  • Atendente de padaria (1)
  • Atendente de restaurante (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de eletricista (2)
  • Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (6)
  • Auxiliar de mecânico diesel (2)
  • Balconista de farmácia (1)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Caldeireiro (1)
  • Carpinteiro (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Costureira (1)
  • Cozinheira (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Coletor de lixo pcd (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Empregado doméstico (1)
  • Entrevistador de pesquisas amostrais (1)
  • Estoquista (1)
  • Estágio (área administrativa) (1)
  • Eletricista (2)
  • Encarregado de manutenção (1)
  • Embalador (1)
  • Empregado(a)  doméstico (1)
  • Frentista (6)
  • Funileiro (1)
  • Fisioterapeuta (1)
  • Garçom (2)
  • Gerente de restaurante (1)
  • Instalador fotovoltaico (3)
  • Limpador de sofá (1)
  • Mecânico soldador (2)
  • Mecânico de moto (1)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico de veículos (1)
  • Montador automotivo (4)
  • Motorista de caminhão (3)
  • Oficial de manutenção (1)
  • Operador de empilhadeira (5)
  • Operador de pá carregadeira (2)
  • Operador de caixa (1)
  • Pedreiro (4)
  • Padeiro (2)
  • Publicitário Jr (1)
  • Representante comercial (1)
  • Técnico em mecânica (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Trabalhador rural (5)
  • Técnico de instalação de internet (1)
  • Técnico atendente (6)
  • Vendedor interno (1)
  • Vendedor (10)

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