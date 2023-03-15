Safra de cana no ES deve gerar mais de 300 empregos na indústria e no campo

A safra da cana-de-açúcar começa em maio e a maior usina de beneficiamento de cana da Região Sul do Espírito Santo, a Paineiras, em Itapemirim , já está com 300 vagas de trabalho abertas. No campo, segundo os produtores, também há oportunidades para os próximos meses.

A produção de açúcar na indústria dura o ano todo. Mas o produto empacotado hoje na usina é o que foi beneficiado no ano passado. Para receber a safra deste ano, o maquinário da indústria está passando por manutenção.

Maior usina do ES começa processo de contratação Crédito: Matheus Martins

Segundo o diretor administrativo e financeiro da usina, Antônio Carlos de Freitas Junior, há vagas para operadores de moenda, painéis, centrífuga de açúcar, almoxarife, eletricista e outros.

Colheita

O período de colheita vai até o final de outubro. Para este ano, a produção de cana nas cidades de Itapemirim, Marataízes Presidente Kennedy deve chegar a 160 mil toneladas, segundo a Cooperativa dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar (Coafocana).

O presidente da cooperativa, Luciano Henriques, diz que as vagas para a frente no campo são rapidamente preenchidas. “Hoje, ainda não temos muita dificuldade na contratação para a colheita, pois temos pessoal da região, principalmente motorista e operador, e alguns cortadores, além de pessoas que vêm do Nordeste”, revelou, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Atualmente, a região tem cerca de 5 mil hectares plantados de cana. O produtor Gilberto Miranda tem 200 hectares e vai contratar para a safra cerca de 40 trabalhadores, a maior parte é da região.

“Hoje, a gente tem uma mão de obra relativamente fácil para cana, pois muitos cortadores, na maioria alagoanos, já moram na região e, quando acaba a safra em Alagoas, eles vêm pra cá”, conta o produtor.

A safra deste ano, estimam os produtores, deve ter uma redução de 10% em relação ao ano passado, devido o longo período de estiagem.

Os interessados nas vagas da usina podem cadastrar currículo no site da empresa