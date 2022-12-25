10 dicas de Jesus para você ter sucesso na carreira ou nos negócios

As dicas de Jesus para a sua carreira Crédito: Shutterstock

Jesus é o maior líder que passou por este planeta. Seus ensinamentos vão muito além da religiosidade e são capazes de inspirar até a vida profissional e os negócios. O Velho e o Novo Testamentos da Bíblia, apesar de milenares, servem para qualquer pessoa que queira prosperar na carreira, independentemente se ela acredita ou não em Deus.

Prova disso, são os diversos versículos no livro sagrado que abordam o assunto e podem inspirar e motivar para quem busca uma ser bem-sucedido no trabalho. Aproveitando o clima natalino, A Gazeta pediu a profissionais que conhecem e estudam a vida do aniversariante do dia 25 para citar alguns desses trechos.

O desembargador federal e autor dos livros "25 Leis Bíblicas do Sucesso" e "Sociedade com Deus", William Douglas, destaca a mensagem de Mateus 7:12, considerada a “Regra de Ouro”: “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês; pois esta é a Lei dos Profetas.”

“Essa passagem é muito poderosa. Quem segue esse ensinamento de Jesus cria uma marca pessoal e tende a ser uma pessoa admirada. Funciona para relacionamentos, carreira, negócios, entre outros pontos. De maneira geral, tudo que está escrito no texto milenar funciona”, comenta.

A psicóloga Juliana Archanjo lembra outro trecho de Mateus, escrito em 9:22: "A tua fé te salvou". Segundo ela, a passagem do texto indica a autoconfiança que o profissional precisa ter na realização de suas tarefas. “Em várias passagens, Jesus realizou curas e, ao final, valorizava a ação de cada um”, afirma.

Segundo Juliana, o controle emocional, tão importante no mundo corporativo, também é retratado em Mateus 6:34: "Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã".

“O trabalho em equipe é bastante valorizado por Jesus em todo o texto. Prova disso é que ele escolheu uma "equipe" composta de 12 apóstolos e buscou explorar o melhor de cada um, apesar das limitações deles”, lembra a psicóloga.

Já o economista e cristão calvinista Vaner Corrêa Simões Júnior destaca a importância do trabalho para a vida de todos. Nesse ponto, ele indica o trecho de Tessalonicenses, 3:10-12, que diz: “Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma.”

“Trabalho não é castigo, mas um dom de Deus. Pensar numa carreira requer disposição para a vida laboral. A vida profissional deve ser impulsionada por sua capacidade de não ter medo do trabalho”, comenta.

Veja as dicas de Jesus para sua carreira