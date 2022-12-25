10 dicas de Jesus para você ter sucesso na carreira ou nos negócios

Jesus é o maior líder que passou por este planeta. Seus ensinamentos vão muito além da religiosidade e são capazes de inspirar até a vida profissional e os negócios. O Velho e o Novo Testamentos da Bíblia, apesar de milenares, servem para qualquer pessoa que queira prosperar na carreira, independentemente se ela acredita ou não em Deus.
Prova disso, são os diversos versículos no livro sagrado que abordam o assunto e podem inspirar e motivar para quem busca uma ser bem-sucedido no trabalho. Aproveitando o clima natalino, A Gazeta pediu a profissionais que conhecem e estudam a vida do aniversariante do dia 25 para citar alguns desses trechos.
O desembargador federal e autor dos livros "25 Leis Bíblicas do Sucesso" e "Sociedade com Deus", William Douglas, destaca a mensagem de Mateus 7:12, considerada a “Regra de Ouro”: “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês; pois esta é a Lei dos Profetas.”
“Essa passagem é muito poderosa. Quem segue esse ensinamento de Jesus cria uma marca pessoal e tende a ser uma pessoa admirada. Funciona para relacionamentos, carreira, negócios, entre outros pontos. De maneira geral, tudo que está escrito no texto milenar funciona”, comenta.
A psicóloga Juliana Archanjo lembra outro trecho de Mateus, escrito em 9:22: "A tua fé te salvou". Segundo ela, a passagem do texto indica a autoconfiança que o profissional precisa ter na realização de suas tarefas. “Em várias passagens, Jesus realizou curas e, ao final, valorizava a ação de cada um”, afirma.
Segundo Juliana, o controle emocional, tão importante no mundo corporativo, também é retratado em Mateus 6:34: "Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã".
“O trabalho em equipe é bastante valorizado por Jesus em todo o texto. Prova disso é que ele escolheu uma "equipe" composta de 12 apóstolos e buscou explorar o melhor de cada um, apesar das limitações deles”, lembra a psicóloga.
Já o economista e cristão calvinista Vaner Corrêa Simões Júnior destaca a importância do trabalho para a vida de todos. Nesse ponto, ele indica o trecho de Tessalonicenses, 3:10-12, que diz: “Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma.”
“Trabalho não é castigo, mas um dom de Deus. Pensar numa carreira requer disposição para a vida laboral. A vida profissional deve ser impulsionada por sua capacidade de não ter medo do trabalho”, comenta.
Veja as dicas de Jesus para sua carreira
01
“Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês; pois esta é a Lei dos Profetas.” Mateus 7:12
Conhecida como a “Regra de Ouro”, é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. O ensinamento diz que as pessoas devem tratar os outros como gostaria de ser tratado e funciona para relacionamentos pessoais e profissionais, carreira e negócios. Quem cumpre esta regra cria uma marca pessoal e tende a ser alguém admirado por todos.
02
"A tua fé te salvou." Mateus 9:22.
Em várias passagens em que Jesus realizou curas, ao final, valorizava a ação de cada um. A passagem destaca a autoconfiança.
03
"Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã..." Mateus 6:34
A recomendação observada nesta passagem demonstra o controle emocional.
04
"Pai, perdoa-lhes pois eles não sabem o que fazem". Lucas 23:34
Jesus, no momento da sua crucificação, ensina sobre a resiliência.
05
"Vós sois deuses?" João 10:34
Neste questionamento, Jesus nos coloca diante do desafio de nos conhecermos para usarmos melhor as nossas aptidões.
06
"Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar’”. Lucas 14:28-30
A passagem ressalta a importância sobre o planejamento. E isso vale tanto para a carreira quanto para a abertura de um negócio. Em ambos os casos, pesquisar as tendências de mercado e de futuro podem ajudar a tomar decisões mais assertivas.
07
“Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz?” Isaías 55:2
Se você quer ter uma carreira brilhante e ganhar dinheiro, precisa ter parcimônia, não dá para conquistar o sucesso e fortuna de um hora para outra. Outra dica é otimizar as despesas, ou seja, não gastar com qualquer coisa. É mais importante investir recursos em livros, por exemplo, do que com outros itens menos importantes.
08
“Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma.” 2 Tessalonicenses 3:10-12
Trabalho não é castigo, mas um dom de Deus. A força de trabalho é fundamental para a estrutura da família, e pensar numa carreira requer disposição para a vida laboral. A vida profissional deve ser impulsionada por sua capacidade de não ter medo do trabalho.
09
“Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado.” Mateus 25:29
O profissional não pode ser tímido em sua carreira, é preciso ter ambição para crescer, mas não de forma desenfreada. Se precisar estudar fora do país ou investir alto em capacitação, siga em frente. Quem fica parado fica obsoleto.
10
"Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos." Tessalonicenses 4:11
O novo testamento incentiva cuidar da carreira e não do ócio. É necessário ter resiliência para vencer e não desistir na primeira dificuldade.