5 dicas de ouro para manter a saúde mental em dia

Meditar pode auxiliar no dia a dia Crédito: Pexels

Em tempos de pandemia, falar de saúde mental é mais importante do que nunca. Isso porque com o isolamento social e a quarentena, ficar sozinho passou a fazer parte da rotina de muitas pessoas e a falta de interação humana é uma parte fundamental da sociedade. Entretanto, problemas como ansiedade e depressão não são recentes e vem sendo cada vez mais discutidos devido a consciência das pessoas em cuidarem da mente e dos sentimentos.

De acordo com a pesquisa “One Year of Covid-19”, da Ipsos para o Fórum Econômico Mundial, no primeiro ano de pandemia, o Brasil ficou em quinto lugar no ranking de países que apresentaram uma piora na saúde mental. Pelo menos 53% dos entrevistados brasileiros afirmaram que a situação se agravou entre março de 2020 e março de 2021.

Com esse cenário, houve um aumento de práticas terapêuticas que ajudam a identificar gatilhos e superar um quadro de crise. Já que elas ajudam a conquistar habilidades de inteligência emocional e evitar que os pacientes sejam menos reativos.

Segundo o Instrutor de Mindfulness e Meditação da Embaixadores de Mindfulness Alex Amorim, são as emoções que nos fazem sentirmos vivos e elas podem inspirar diferentes ações no nosso cotidiano.

"Existem muitas emoções que ficam presas em nossos corpos em uma espécie de ciclo de reprodução, ainda que as experiências que as despertaram já tenham passado. Essas emoções de “reprise” podem nos atrapalhar. Com mindfulness, podemos nos trazer de volta para o momento presente e nos orientar para nossa experiência direta" Alex Amorim - Instrutor de Mindfulness e Meditação da Embaixadores de Mindfulness

Fazer atividades ao ar livre é indicado Crédito: Pexels

Para quem está procurando por dicas de como cuidar da saúde mental, Alex Amorim recomendou cinco passos bem importantes. Confira:

CONVERSE E SE RELACIONE De acordo com o instrutor, a meditação é uma ferramenta poderosa para o aumento da plasticidade cerebral e ajuda tanto na concentração, quanto no autoconhecimento. Como saco vazio não para em pé, é preciso equilibrar o cuidado da mente com o cuidado com o corpo e garantir uma alimentação. “Procure manter uma dieta variada, não pule refeições e evite gorduras e açúcares”, recomenda. Além disso, Alex Amorim destaca que praticar atividade física também faz muito bem à saúde, uma vez que ela ajuda a revitalizar o organismo. Outra dica de ouro é ter um hobby. Isso vai ajudar a melhorar o humor, o desempenho e a criatividade. “Nas horas de lazer, esqueça do trabalho e faça apenas o que te dá prazer”, pontua Alex. Por fim, mas não menos importante: mantenha o equilíbrio entre vida social e profissional. Segundo o instrutor, vale a pena buscar por boas relações com familiares, amigos e colegas a fim de garantir o bem-estar.

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