Os 12 mandamentos de Jesus para você sair das dívidas e investir

A tábua com os 12 mandamentos de Jesus para não se endividar Crédito: Charge do Amarildo

“A ninguém devais coisa alguma”, aconselha o apóstolo Paulo em sua carta aos cristãos romanos. Já Jesus Cristo, no Evangelho escrito por Lucas, alerta que as pessoas que pretendem iniciar um projeto, como uma construção, primeiro devem calcular o preço “para ver se têm dinheiro suficiente para completá-la”.

Esses ensinamentos têm quase 2 mil anos e foram escritos quando os modelos econômicos e de produção eram bem diferentes dos atuais. Continuam, porém, sendo dicas preciosas que nada têm a ver com a vida espiritual, mas são conselhos para moldar o comportamento financeiro, fugir das dívidas, ser econômico e ter uma jornada próspera.

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Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem mais de 2,3 mil versículos que tratam sobre dinheiro e administração financeira. Poupar para o futuro, por exemplo, e multiplicar esse colchão é uma espécie de mandamento de Jesus.

São ensinamentos que vão bem além de não fazer débitos e poupar, como não ter preguiça, trabalhar honestamente, evitar gastos desnecessários, analisar despesas com cuidado, recolher devidamente os impostos, fugir do dinheiro fácil, entre outros.

Aproveitando o clima natalino, A Gazeta ouviu especialistas em Bíblia e finanças e reuniu 12 ensinamentos bíblicos com as lições essenciais que o aniversariante do dia 25 ensina para uma vida financeira saudável.

Se formos analisar o livro sagrado todo, não somente as passagens de Jesus, encontramos ainda mais dicas. Em Provérbios 21, por exemplo, Salomão chama atenção para a importância do planejamento financeiro: “Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria”, escreve, no verso 5.

“Ambos os testamentos dão muitas lições, não só no sentido do orçamento doméstico, mas também na visão do empreendedor, por exemplo, como na parábola dos talentos. Ressalvando as mudanças que tivemos, como o sistema capitalista, as dicas continuam válidas”, afirma o economista Vaner Corrêa Simões Junior, que é membro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES) e cristão calvinista.

O planejamento seria a maior das lições, avalia o economista. “Quando Jesus pergunta quem entra em um empreendimento sem saber quanto vai gastar, em Lucas, é algo que se a gente pensar bem é uma questão embrionária de preparação financeira, seja no âmbito doméstico, seja dos entes federativos, como União, Estados e municípios, que, muitas vezes, pela falta de visão de longo prazo acabam quebrando”.

Kíssila Patrícia e seu marido Fernando Evangelista fizeram curso sobre finanças à luz da Bíblia e passaram a ter mais cuidado com o dinheiro e bens Crédito: Carlos Alberto Silva

Foi seguindo ensinamentos bíblicos sobre dinheiro que a professora particular Kíssila Patrícia da Silva Freire, 34 anos, passou a ter um cuidado financeiro muito maior. Neste ano, ela fez um curso de finanças à luz da Bíblia e ficou surpresa com a quantidade de conselhos econômicos que Jesus dá. Desde então, ela passou a refletir mais sobre atitudes e viu a vida financeira com o marido Fernando Evangelista, 34 anos, ter equilíbrio.

“Eu descobri que a Bíblia fala mais de finanças do que de salvação, por exemplo. A maioria das pessoas não teve na criação essa educação financeira. Na minha casa mesmo eu tinha minha mãe, que gostava muito de gastar e consumir, e meu pai, que, se dependesse dele, não gastava com nada. Eu não tinha noção de equilíbrio”, conta.

Kíssila narra o que mudou: “Passei a refletir sobre tudo, desde as pequenas coisas da vida, como a questão da honestidade, até sobre compras. Passei a ter mais cuidado com as coisas que possuo e com o meu dinheiro porque entendemos que estamos cuidando das coisas que Deus deixou nas nossas mãos”. Ela ainda arremata: “são ensinamentos que vão além de como usar o dinheiro e falam também de caráter”.

DINHEIRO NÃO É ALGO RUIM, NA VISÃO DA BÍBLIA

Para o pastor capixaba Ivonildo Teixeira, que atua diretamente no ensino de como a Bíblia orienta sobre finanças e que já publicou 34 livros sobre o tema, Cristo não vê o dinheiro como algo ruim. É a forma de usá-lo, ou mesmo endeusá-lo, que pode ser prejudicial.

“Quando dirigimos bem o dinheiro, podemos sabiamente comprar, investir e pagar. O mau uso traz o lado obscuro das dívidas, com cobradores à porta, nome sujo na praça, uma vida sob tormentas”, diz o fundador da Igreja do Nazareno, em Vila Velha, que comenta ainda que “é preciso levar a sério e ter fé nos ensinamentos sagrados deixados por homens empreendedores que usaram esses mesmos princípios com êxito, como Abraão, Isaque, Jacó, José do Egito, Davi, Salomão e Jesus”.

Ivonildo já rodou mais de 2.350 igrejas em cinco continentes pregando sobretudo as dicas financeiras da Bíblia. No Brasil, ministrou em 26 das 27 unidades da Federação. Além desse trabalho pessoal, inúmeras igrejas e instituições promovem trabalhos e cursos de educação financeira.

Instituições religiosas, como a Missão Praia da Costa, em Vila Velha, e a Igreja Evangélica Batista, em Vitória, realizam cursos de educação financeira em parceria com a Universidade da Família, entidade de apoio às igrejas, como “ABC do dinheiro”, “Curso de Finanças Crown”, “Como chegar ao fim do mês” e “A mulher que prospera”, com aulas para pessoas de todas as idades. Nas igrejas católicas, ensinamentos sobre finanças estão presentes em cursos de noivos e catequeses, por exemplo.

OS 12 MANDAMENTOS DE JESUS NA BÍBLIA SOBRE FINANÇAS

01 Fique no azul: “A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros” - Romanos 13:8” Em suas falas na Bíblia, Cristo e seus apóstolos deixam claro ser contra as pessoas que se endividam e dão calotes. A dívida no texto sagrado é considerada um motivo de vergonha. É preciso reconhecer que se tem débitos e tratar de colocar todos em dia. Uma boa opção são os feirões de negociações. 02 Cuidado com empréstimos e juros abusivos: “Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas; Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme?” - Provérbios 22:26-27 Evitar empréstimos, sobretudo com altas taxas de juros, também é uma recomendação bíblica. De modo algum se deve fazer financiamentos que você não sabe se terá condições de pagar depois. Essa deve ser uma opção em casos de extrema necessidade. Ao contrário do que se pensa, a Bíblia não é contra toda a cobrança de juros, mas alerta que algumas taxas têm o real objetivo de ‘extorquir’. 03 Faça um planejamento financeiro: “Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar” - Lucas 14:28-30 O planejamento financeiro é uma coisa sagrada. Botar na ponta do lápis o que você tem, ganha ou pode ganhar, e quanto gasta ou vai precisar gastar, é fundamental para manter as contas organizadas, seja em casa, em uma empresa ou no poder público. A Bíblia alerta que se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme seus impulsos, terá problemas. 04 Atenção com gastos desnecessários: “Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz” - Isaías 55:2 A Bíblia fala em pensar no que é necessário antes de comprar. Muitos gastos são imprudentes do ponto de vista de necessidade e, com eles, o dinheiro acaba indo embora sem ver. Além disso, é preciso pensar se você tem condições de pagar. 05 Poupe: “Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode” - Provérbios 21:20 Para além de comida e provisões, a dica de armazenar ao invés de devorar tudo rapidamente também pode ser aplicável nas finanças. Poupar uma parte do dinheiro que se recebe todo mês seja buscando ter segurança em casos de urgência, realizar um sonho, ou visando à aposentadoria, é sempre uma boa opção. 06 Seja um investidor e multiplique seus bens: “Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado” - Mateus 25:29 A parábola dos talentos, em Mateus 25, é a maior aula da importância de se investir que a Bíblia dá. Enquanto o homem que não fez nada com a riqueza que ganhou perdeu seu bem, os dois que fizeram o dinheiro render tiveram as quantias multiplicadas e foram recompensados. Hoje são vários os investimentos e aplicações existentes onde você pode deixar o dinheiro rendendo. 07 Não tenha preguiça de trabalhar: “Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante” - Provérbios 6:9-11 Uma das maneiras mais eficientes de prosperar financeiramente é buscar trabalhos e atividades extras para ganhar um pouco mais. Para isso, nada de preguiça. O trabalho na Bíblia é tratado como a única fonte de riqueza material. Já a preguiça um pecado capital. 08 Fuja do dinheiro fácil: “Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios” - Salmos 112:5 O texto sagrado diz que devemos viver do nosso próprio trabalho, ganhando dinheiro honestamente. Fugir do dinheiro fácil é uma recomendação importante visto que essa possibilidade não existe e em muitos casos essa promessa é usada para acobertar golpes, crimes e fraudes que podem acabar causando mais prejuízo que ganho. 09 Nada de sonegar impostos: “Deem a cada um o que lhe é devido: se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra” - Romanos 13:7 Entre as tantas dívidas, Jesus é ainda mais enfático ao mostrar-se contrário: os débitos tributários. Ao afirmar, por exemplo, “Dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César”, Cristo reforça que impostos devem ser pagos em dia, o que vale tanto para o IPTU da sua casa como para o FGTS de um funcionário, por exemplo. Vale lembrar que a sonegação é um crime. 10 Evite ser fiador de alguém: “O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo” - Provérbios 17:18 Pior do que fazer suas próprias dívidas é acabar se complicando financeiramente por causa de terceiros. Ser fiador de alguém pode ser considerado um ato de generosidade, mas é preciso ter extrema confiança. 11 Construa uma herança para seus filhos: “O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos” - Provérbios 13:22a Pensar no futuro é fundamental, inclusive no dos seus filhos. Buscar dar uma condição de vida para os descendentes melhor que a sua é uma orientação bíblica. 12 Seja um empreendedor: “Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos” - 1 Tessalonicenses 4:11 Jesus era totalmente a favor dos negócios e do lucro. Para ele, a atuação empresarial existe para dignificar o homem e seus semelhantes. Procurar algo que você gosta de fazer e apostar nisso para ter independência financeira pode ser um bom caminho.