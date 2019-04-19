As ilegalidades do julgamento de Jesus analisadas por juristas

Há quase dois mil anos, em uma noite de quinta-feira, Jesus de Nazaré era preso. Tinha início naquele momento o julgamento mais famoso, mais controverso e um dos mais rápidos da história, que culminou com a morte, por crucificação daquele que ficaria conhecido como o Cristo. Ele foi preso, interrogado, julgado, condenado e executado em menos de 24 horas. Uma rapidez que até hoje assombra estudiosos do direito romano e hebraico, advogados, juristas e professores.

Convidados pelo Gazeta Online, especialistas da história do direito fizeram uma análise histórica e jurídica do que ocorreu naquele dia e apontam quais foram as ilegalidades cometidas perante às leis hebraicas e romanas em cada uma das etapas que envolveram o processo. Eles descrevem ainda os crimes que Jesus foi acusado e se perante as legislações da época ele era inocente ou ocupado.

Jesus Cristo é entregue a julgamento no sinédrio romano Crédito: Arabson