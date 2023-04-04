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Qualificação

10 mil vagas para se qualificar sem sair de casa no ES

Oportunidades são destinadas a candidatos moradores dos bairros prioritários do Programa Estado Presente em Defesa da Vida; inscrições de 5 a 18 de abril

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 10:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 abr 2023 às 10:03
Aula gratuita on-line de curso de qualificação profissional
Aula gratuita de curso de qualificação Crédito: Freepik
Os interessados que querem em aprender uma profissão para dar uma turbinada no currículo, trabalhar por conta própria ou até conseguir um emprego devem se preparar. A partir desta quarta-feira (5) estarão abertas 10 mil vagas em cursos on-line de graça no Espírito Santo. Ao todo, são 10 opções de qualificação com carga horária de 120 horas.
As oportunidades oferecidas pelo Programa Qualificar ES são destinadas a candidatos moradores dos bairros prioritários do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do governo do Estado. Serão contemplados os bairros situados nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
As chances são para os seguintes cursos, com 1 mil chance para cada:
  • Assistente de Contabilidade
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Inglês Básico
  • Maquiagem
  • Recepcionista
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados até a data do início do curso, ter acesso à internet, noções básicas de informática e navegação de internet e morar em uma das regiões contempladas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.
Os interessados poderão se inscrever até 18 de abril, no site do programa www.qualificar.es.gov.br. O candidato deve preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line. De acordo com as regras do processo seletivo, serão permitidas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.
A classificação dos candidatos será realizada por ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e o resultado será divulgado no dia 24 de abril.

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