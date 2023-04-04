10 mil vagas para se qualificar sem sair de casa no ES

Aula gratuita de curso de qualificação Crédito: Freepik

Os interessados que querem em aprender uma profissão para dar uma turbinada no currículo, trabalhar por conta própria ou até conseguir um emprego devem se preparar. A partir desta quarta-feira (5) estarão abertas 10 mil vagas em cursos on-line de graça no Espírito Santo. Ao todo, são 10 opções de qualificação com carga horária de 120 horas.

As oportunidades oferecidas pelo Programa Qualificar ES são destinadas a candidatos moradores dos bairros prioritários do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do governo do Estado. Serão contemplados os bairros situados nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

As chances são para os seguintes cursos, com 1 mil chance para cada:

Assistente de Contabilidade

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Educação Especial e Inclusiva

Inglês Básico

Maquiagem

Recepcionista

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados até a data do início do curso, ter acesso à internet, noções básicas de informática e navegação de internet e morar em uma das regiões contempladas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Os interessados poderão se inscrever até 18 de abril, no site do programa www.qualificar.es.gov.br. O candidato deve preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line. De acordo com as regras do processo seletivo, serão permitidas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.