Hub do Senac-ES vai focar em qualificação e conexão com o ecossistema

Só no ano que vem, serão investidos R$ 8,2 milhões em toda a infraestrutura que está sendo montada na avenida Beira-Mar (que está sendo concebida de maneira a estar integrada ao centro tecnológico do Senac). Entregue o prédio principal, começará o trabalho de "levar" o hub para as demais regiões do Estado. "Queremos ter um hub em todas as nossas unidades. Até 2025, todas estarão conectadas ao projeto central. A intenção é levar essa jornada e essas ideias para todo o Estado, não podemos ficar só aqui na Grande Vitória", adianta Schmittel. O primeiro espaço será em Colatina. Vila Velha e Serra virão na sequência.