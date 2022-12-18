Hub do Senac-ES vai focar em qualificação e conexão com o ecossistema

Em março começam as atividades do hub de inovação que o Senac do Espírito Santo está construindo na sua sede, na avenida Beira-Mar, em Vitória. A linha de atuação do hub é a qualificação dos profissionais, objetivo central do Senac.
A intenção é entregar profissionais - observando as necessidades do varejo, mas sempre indo além - mais bem preparados para todo o ecossistema de inovação do Espírito Santo: hubs, empresas, academia e setor público.
"Importante dizer que não é mais do mesmo. Estamos montando todo um currículo e criando cursos novos para quem quer inovar, independente da área de atuação. Queremos formar um indivíduo criativo e inovador, um indivíduo com a cabeça aberta para o momento que estamos vivendo", explica o diretor do Senac-ES, Richardson Schmittel. "A pessoa que completar o nossa jornada estará apta para inovar como funcionário e também como empreendedor. Estamos montando algo para qualificar o ecossistema, que olha para as necessidades do mercado"
. O hub do Senac já vai nascer conectado aos serviços prestados pelo Sebrae.
Só no ano que vem, serão investidos R$ 8,2 milhões em toda a infraestrutura que está sendo montada na avenida Beira-Mar (que está sendo concebida de maneira a estar integrada ao centro tecnológico do Senac). Entregue o prédio principal, começará o trabalho de "levar" o hub para as demais regiões do Estado. "Queremos ter um hub em todas as nossas unidades. Até 2025, todas estarão conectadas ao projeto central. A intenção é levar essa jornada e essas ideias para todo o Estado, não podemos ficar só aqui na Grande Vitória", adianta Schmittel. O primeiro espaço será em Colatina. Vila Velha e Serra virão na sequência.