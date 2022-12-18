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Varejo

Hub do Senac-ES vai focar em qualificação e conexão com o ecossistema

A intenção é entregar profissionais mais bem preparados para todo o ecossistema de inovação do Espírito Santo. Varejo, claro, é prioridade

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

18 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva do hub de inovação do Senac, em Vitória
Perspectiva do hub de inovação do Senac, em Vitória Crédito: Divulgação/Senac-ES
Em março começam as atividades do hub de inovação que o Senac do Espírito Santo está construindo na sua sede, na avenida Beira-Mar, em Vitória. A linha de atuação do hub é a qualificação dos profissionais, objetivo central do Senac. A intenção é entregar profissionais - observando as necessidades do varejo, mas sempre indo além - mais bem preparados para todo o ecossistema de inovação do Espírito Santo: hubs, empresas, academia e setor público.
"Importante dizer que não é mais do mesmo. Estamos montando todo um currículo e criando cursos novos para quem quer inovar, independente da área de atuação. Queremos formar um indivíduo criativo e inovador, um indivíduo com a cabeça aberta para o momento que estamos vivendo", explica o diretor do Senac-ES, Richardson Schmittel. "A pessoa que completar o nossa jornada estará apta para inovar como funcionário e também como empreendedor. Estamos montando algo para qualificar o ecossistema, que olha para as necessidades do mercado". O hub do Senac já vai nascer conectado aos serviços prestados pelo Sebrae.
Só no ano que vem, serão investidos R$ 8,2 milhões em toda a infraestrutura que está sendo montada na avenida Beira-Mar (que está sendo concebida de maneira a estar integrada ao centro tecnológico do Senac). Entregue o prédio principal, começará o trabalho de "levar" o hub para as demais regiões do Estado. "Queremos ter um hub em todas as nossas unidades. Até 2025, todas estarão conectadas ao projeto central. A intenção é levar essa jornada e essas ideias para todo o Estado, não podemos ficar só aqui na Grande Vitória", adianta Schmittel. O primeiro espaço será em Colatina. Vila Velha e Serra virão na sequência.
Este é o primeiro passo do Sistema Fecomércio nesta direção. Outros virão. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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