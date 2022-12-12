Novas lojas: Supermercados Casagrande com o pé no acelerador em 2023

Hipermercado Casagrande, em Linhares Crédito: Casagrande/Divulgação

O Supermercados Casagrande, uma das maiores redes de varejo do Espírito Santo, vai entrar em 2023 com o pé fundo no pedal do acelerador. Serão inauguradas, pelo menos quatro novas lojas, sendo duas na Bahia: Itamarajú (BA), Posto da Mata (BA), Cariacica-Sede e Terra Vermelha. Só esses novos empreendimentos, que, na média, tem 4 mil m² de área de venda, abrirá 1 mil postos diretos de trabalho.

Hoje, a rede possui 24 unidades: 18 supermercados, cinco hipermercados e um superatacado. São 23 lojas em 12 cidades do Espírito Santo e uma em Texeira de Freitas, no Sul da Bahia. "Estamos investindo forte no modelo hipermercado. É uma área maior de loja e mais opções para o cliente, com restaurante, utilidades do lar, eletrodoméstico, moda e até peças para carro. Nosso vetor de crescimento é este", explicou Eduardo Casagrande, diretor da rede.