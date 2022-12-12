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Varejo

Novas lojas: Supermercados Casagrande com o pé no acelerador em 2023

Rede supermercadista, uma das maiores do Estado, aposta forte no modelo de hipermercados, com lojas mas espaçosas e outros serviços dentro de um mesmo espaço

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

12 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Hipermercado Casagrande
Hipermercado Casagrande, em Linhares Crédito: Casagrande/Divulgação
O Supermercados Casagrande, uma das maiores redes de varejo do Espírito Santo, vai entrar em 2023 com o pé fundo no pedal do acelerador. Serão inauguradas, pelo menos quatro novas lojas, sendo duas na Bahia: Itamarajú (BA), Posto da Mata (BA), Cariacica-Sede e Terra Vermelha. Só esses novos empreendimentos, que, na média, tem 4 mil m² de área de venda, abrirá 1 mil postos diretos de trabalho.    
Hoje, a rede possui 24 unidades: 18 supermercados, cinco hipermercados e um superatacado. São 23 lojas em 12 cidades do Espírito Santo e uma em Texeira de Freitas, no Sul da Bahia. "Estamos investindo forte no modelo hipermercado. É uma área maior de loja e mais opções para o cliente, com restaurante, utilidades do lar, eletrodoméstico, moda e até peças para carro. Nosso vetor de crescimento é este", explicou Eduardo Casagrande, diretor da rede.
Muito forte em todo o Estado, principalmente no Norte e na Grande Vitória, o Casagrande ainda não possui lojas na Capital. O grande problema: a falta de terrenos em Vitória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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