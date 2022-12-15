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Em queda

Findes leva suas preocupações com a indústria extrativa para Ferraço

Dados compilados pelo Observatório da Indústria/Findes mostram quedas em sequência desde 2018. A indústria extrativa é a mais poderosa do ES

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 10:00

Públicado em 

15 dez 2022 às 10:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada da Petrobras em Vitória - Editoria: Cidades
Fachada da sede da Petrobras em Vitória  Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
A indústria extrativa do Espírito Santo responde por boa parte das riquezas do Espírito Santo. Dentro dela estão gigantes como Petrobras, Vale e Samarco. De meados da década passada para cá, por uma série de motivos (entre eles as tragédias provocadas pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho), essa locomotiva vem apresentando problemas. Dados compilados pelo Observatório da Indústria/Findes mostram quedas em sequência desde o terceiro trimestre de 2018.
A delicada situação foi apresentada ao vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, que em janeiro também assume a recriada Secretaria de Desenvolvimento - decisão, aliás, elogiada publicamente pela presidente da Findes, Cris Samorini, em coletiva à imprensa nesta quarta-feira (14).
Embora acompanhe com atenção, as situações de Vale e Samarco não preocupam muito. Na visão dos técnicos e dirigentes da Findes, embora o cenário seja desafiador, já há encaminhamentos para a solução dos colapsos nas duas barragens localizadas em Minas Gerais e, aos poucos, as plantas industriais localizadas no Espírito Santo recuperarão seu pleno funcionamento. Já no ano que vem a Vale colocará para funcionar, em Tubarão, suas duas primeiras unidades de briquete verde, uma evolução da pelota de minério de ferro. Elas vão ocupar o espaço das usinas 1 e 2, as pelotizadoras mais antigas da Vale.
O que tem deixado os dirigentes da indústria capixaba muito preocupados é a situação da produção de petróleo e gás, responsável por 24% do PIB industrial do Estado. Desde o primeiro trimestre de 2017 que a atividade só encolhe no Espírito Santo. Em 2016, auge da produção capixaba, foram mais de 140 milhões de barris de óleo e gás no ano todo. Em 2021, foram 76,9 milhões. A perda de relevância do Estado anda em paralelo com o aumento dos investimentos da Petrobras no pré-sal. São Paulo, que abriga boa parte da nova fronteira de exploração, perdeu o posto de segundo maior produtor de óleo e gás do Brasil para São Paulo lá no já distante 2019.
Desempenho indústria extrativa do ES
Desempenho indústria extrativa do ES Crédito: Repredução/Observatório da Indústria
Na semana passada, Ferraço, após a conversa com lideranças da indústria capixaba, se encontrou com o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade. Ouviu que a nova plataforma de produção, Maria Quitéria, com capacidade para 100 mil barris por dia, está confirmada para começar a funcionar no ano que vem. Isso faria com que a produção capixaba parasse de encolher e desse alguma recuperada, mas ainda longe do auge de meados da década passada.
A Findes também deseja um melhor aproveitamento do gás natural extraído na costa brasileira, incluindo a do Espírito Santo. Trata-se de um insumo que vem ganhando cada vez mais relevância, ainda mais em tempos de transição energética. As unidades de tratamento de gás da Petrobras em Linhares e Anchieta estão subutilizadas. Além de a indústria precisar muito desse combustível, pode ser uma nova fronteira de expansão no setor para o Estado.
Por fim, outra preocupação. A Petrobras consome, por ano, R$ 2 bilhões de empresas capixabas, não necessariamente indústrias. O Estado é o quinto maior fornecedor da estatal. Uma menor presença da Petrobras no Espírito Santo é um baque em vários sentidos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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