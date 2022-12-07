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Qualificação

Procura por cursos de tecnologia supera os de beleza no Senac-ES

Tradicionalmente os cursos de qualificação ligados ao mercado da beleza são muito demandados. Os avanços tecnológicos fizeram o jogo virar no Senac-ES

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 16:54

Públicado em 

07 dez 2022 às 16:54
Abdo Filho

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Abdo Filho

Sede do Senac/ES, em Vitória
Sede do Senac/ES, em Vitória Crédito: Divulgação/Senac-ES
Pela primeira vez as matrículas em cursos ligados à área de tecnologia e desenvolvimento de softwares superou os muito procurados cursos de beleza dados pelo Senac no Espírito Santo. No mês de novembro, foram 2.091 atendimentos para TI e 2.042 para beleza. Estão no pacote de cursos de TI: programação, desenvolvimento, Power BI, rede e informática básica.
Historicamente os cursos de beleza são muito procurados por conta do alto nível de empregabilidade e das muitas portas que abrem para quem quer empreender, entretanto, as mudanças impostas pelos novos tempos estão tendo impacto nas redes de qualificação. "A demanda por tecnologia e inovação está muito alta, é a que mais cresce dentro do nosso sistema. As empresas estão demandando e os profissionais perceberam as muitas necessidades do mercado. O crescimento tem sido muito forte. É uma novidade interessante, revela os tempos que estamos vivendo", explicou Richardson Schmittel, diretor regional do Senac-ES.
Ciente de que não se trata de algo passageiro, o executivo afirma que a oferta de vagas será ampliada. O hub de inovação que o Senac está colocando de pé vai ter um pé muito forte na qualificação de profissionais e as unidades do interior também estão sendo preparadas para as novas necessidades. "Temos um pacote forte de investimentos para ampliar nossa capacidade de atendimento". Só no ano que vem, o aporte total será de R$ 35 milhões". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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