Procura por cursos de tecnologia supera os de beleza no Senac-ES

Sede do Senac/ES, em Vitória Crédito: Divulgação/Senac-ES

Pela primeira vez as matrículas em cursos ligados à área de tecnologia e desenvolvimento de softwares superou os muito procurados cursos de beleza dados pelo Senac no Espírito Santo. No mês de novembro, foram 2.091 atendimentos para TI e 2.042 para beleza. Estão no pacote de cursos de TI: programação, desenvolvimento, Power BI, rede e informática básica.

Historicamente os cursos de beleza são muito procurados por conta do alto nível de empregabilidade e das muitas portas que abrem para quem quer empreender, entretanto, as mudanças impostas pelos novos tempos estão tendo impacto nas redes de qualificação. "A demanda por tecnologia e inovação está muito alta, é a que mais cresce dentro do nosso sistema. As empresas estão demandando e os profissionais perceberam as muitas necessidades do mercado. O crescimento tem sido muito forte. É uma novidade interessante, revela os tempos que estamos vivendo", explicou Richardson Schmittel, diretor regional do Senac-ES.