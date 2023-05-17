Latam vê demanda em alta e projeta ampliar voos em Vitória

Avião da Latam decolando do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Latam tem olhado com otimismo suas operações no Aeroporto de Vitória. A companhia aérea, que foi considerada a mais pontual do aeroporto da Capital capixaba nos últimos 12 meses segundo a Cirium, tem percebido uma demanda crescente impulsionada pela retomada do setor de turismo no Brasil.

Durante todo o ano de 2022, foram mais de 9.600 voos entre pousos e decolagens da LATAM em Vitória. Já para 2023, a companhia prevê um aumento de 24% no número de voos no Eurico de Aguiar Salles.

Os resultados levam em consideração toda a operação doméstica da companhia com destino à Vitória em seus voos diretos a partir dos aeroportos de São Paulo/Congonhas (6 voos diários), São Paulo/Guarulhos (4 voos diários), Santos Dumont/Rio de Janeiro (5 voos diários), Brasília (1 voo diário) e Fortaleza (1 voo diário).

A companhia explicou ter notado maior demanda por voos entre Vitória e Rio de Janeiro e São Paulo, rotas essas que já tiveram ampliação das frequências ofertadas neste ano.

Esses destinos podem ganham mais opções de voos de acordo com a demanda. Já sobre a criação de voos diretos para novos destinos, a Latam informou que o foco neste momento é realizar um crescimento sustentável das operações.

"Para isto, a companhia seguirá acompanhando de perto a demanda local e irá avaliar futuramente a necessidade de crescimento de malha em Vitória, que em caso de alterações será comunicado oportunamente", informou.

Pontualidade

A companhia também comemorou o posto de mais pontual de Vitória. Segundo dados de pontualidade registrados pela Cirium, empresa especializada na análise de dados da aviação mundial, 86,62% dos voos da companhia com destino à capital capixaba entre maio de 2022 e abril deste ano pousaram dentro do horário programado.

Para medir o indicador de OTP (On-Time Performance), a Cirium avalia os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino dentro do horário previsto (até 14 minutos após o esperado).

"Um dos principais atributos para oferecer uma boa experiência ao cliente está justamente no respeito que temos com o seu tempo. É por isso que diariamente trabalhamos no aperfeiçoamento e otimização de processos para termos uma companhia cada vez mais eficiente e competitiva”, afirma Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da Latam Brasil.