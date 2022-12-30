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Os destinos mais procurados pelos capixabas no Aeroporto de Vitória

Só nos primeiros dez meses deste ano, o aumento foi de 38% na movimentação de passageiros

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 14:44

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 dez 2022 às 14:44
Inaugurado há quase cinco anos, o Aeroporto de Vitória segue crescendo no número de passageiros atendidos e na oferta de voos. Só nos primeiros dez meses deste ano, o aumento foi de 38,35% na movimentação comparando com o mesmo período do ano passado.
E a temporada de verão também deve acompanhar essa alta. O aeroporto vai contar com 6.796 voos em dezembro, janeiro e fevereiro, 2% a mais do que a temporada de 2021.
Os destinos mais procurados pelos capixabas no Aeroporto de Vitória
A Gol é uma das companhias que vai ter aumento no número de voos na alta temporada no Espírito Santo. Segundo a empresa aérea, a oferta vai crescer 35%.
O destino que deve ter maior aumento da oferta é Salvador, com 87% a mais de voos, seguido de São Paulo (Garulhos) com 68% a mais e São Paulo (Congonhas), com 33% mais voos.
Já a Latam informa que as cidades de São Paulo (Congonhas e Guarulhos) e Brasília são os principais destinos de viagem do passageiro de Vitória, mas não informou sobre o aumento da oferta de voos. Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza, por sua vez, são também muito procurados pelos capixabas.
A Azul também foi consultada para informar as rotas, mas não informou os destinos mais procurados.

Crescimento da movimentação

Em 2022, o aeroporto de Vitória registrou crescimento de 38,35% na movimentação de passageiros de janeiro a outubro em comparação com o mesmo período do ano passado. Até dezembro, 2.059.360 pessoas passaram pelo terminal, enquanto no mesmo período do ano passado o número era de 1.488.477 segundo dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

2 MILHÕES

DE PASSAGEIROS JÁ PASSARAM PELO AEROPORTO DE VITÓRIA EM 2022
A companhia aérea mais utilizada pelos passageiros é a Latam, com 42% dos voos, seguida pela Azul, com 34% dos voos e a Gol tem 20%.
Segundo a Vix Airport, a temporada deste ano (considerando os meses cheios de dezembro, janeiro e fevereiro) contará com 6.796 voos, 2% maior que a temporada 2021, quando foram registrados 6.663 voos.
A empresa que administra o terminal disse ainda que a maior concentração de voos ocorre em janeiro, e os aeroportos de destino com mais rotas a partir de Vitória são Congonhas, em São Paulo, seguido do Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

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