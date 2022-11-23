Covid: Anvisa volta a obrigar uso de máscaras em aeroportos e aviões

Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Nesta terça (22), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a volta do uso obrigatório de máscaras em aeronaves e aeroportos. A medida foi tomada após ser feito uma avaliação do cenário epidemiológico atual, onde foi registrado um aumento no número de casos de Covid-19.

A proteção, que antes era só uma recomendação para pessoas com sintomas gripais ou consideradas vulneráveis, voltou a ser de uso obrigatório após três meses da derrubada da medida para tentar conter a disseminação do vírus.

Segundo o diretor da Anvisa, Alex Campos, que propôs a medida, “o uso de máscaras em ambientes de maior risco, pelas suas características de confinamento, circulação e aglomeração de pessoas, representa um ato de cidadania e de proteção à coletividade e objetiva mitigar o risco de transmissão e de contágio da doença”.

O órgão destaca que as máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca. Máscaras de acrílico ou plástico, que possuem válvulas de expiração, materiais não caracterizados como máscara de proteção e máscaras de proteção de uso não profissional não são aceitas na área aeroportuária.