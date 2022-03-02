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Leonel Ximenes

Paraíso no ES escolhido entre os 10 destinos mais acolhedores do país

Site internacional classificou três cidades mineiras e outras três do Rio no ranking

Públicado em 

02 mar 2022 às 15:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cerejeiras floridas no bosque em Pedra Azul, durante o inverno de 2019
Cerejeiras floridas no bosque em Pedra Azul, durante o inverno de 2019 Crédito: Christian Nascimento
A gente já sabia. Pedra Azul, o paraíso encravado nas montanhas do Espírito Santo, foi escolhido entre os 10 destinos mais acolhedores do Brasil, segundo ranking que acaba de ser publicado pelo Booking, site internacional de reservas de acomodações para férias ou viagens, publicado em 43 idiomas.
A lista é dominada por Minas Gerais, que tem Monte Verde liderando a lista, seguida por Lavras Novas, em segundo lugar, e pelo distrito da Serra do Cipó, em oitavo. Pedra Azul, localizado no distrito de Aracê, em Domingos Martins, figura na sétima posição.
Sobre Pedra Azul e região, o Booking não economiza elogios: “O município de Domingos Martins, no Estado do Espírito Santo, abriga a Reserva Florestal de Pedra Azul. Trilhas, cachoeiras e mergulhos em piscinas naturais certamente não podem faltar na programação de quem se hospeda por lá. E boas opções de hospedagem não faltam na região”.

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O Estado do Rio de Janeiro também se destaca no ranking com três representantes: Penedo, Visconde de Mauá e Abraão, em quarto, sexto e décimo lugar, respectivamente.

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Apesar de ter Pedra Azul entre os 10 destinos mais acolhedores do Brasil, o Espírito Santo não ficou entre os cinco primeiros nesse quesito, segundo o Booking. A lista tem Rio Grande do Norte, em primeiro, Minas Gerais (2º), Pernambuco (3º), Rio Grande do Sul (4º) e Alagoas (5º).

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Em tempo: Pedra Azul, abençoada por Deus e bonita por natureza, tem se desenvolvido cada vez mais graças a seus moradores e empreendedores. Não é por causa dos governos - é apesar deles. Vejam que nem uma rodovia decente (262), sem falar na telefonia, o paraíso nas montanhas capixabas tem.

OS 10 DESTINOS MAIS ACOLHEDORES DO PAÍS

  1. Monte Verde (MG)
  2. Lavras Novas (MG)
  3. Fernando de Noronha (PE)
  4. Penedo (RJ)
  5. Pomerode (SC)
  6. Visconde De Mauá (RJ)
  7. Pedra Azul (ES)
  8. Serra do Cipó (MG)
  9. Bento Goncalves (RS)
  10. Ilha Grande (RJ)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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