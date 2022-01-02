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Cavalinhos Fjord

Famoso passeio a cavalo em Pedra Azul encerra atividades

O local comunicou a decisão nas redes sociais e também informou que uma despedida oficial será realizada no dia 8 de janeiro
Michelli Angeli

Michelli Angeli

Publicado em 

02 jan 2022 às 11:46

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 11:46

Fjordland encerra atividades com passeios e visitação em Pedra Azul
Fjordland encerra atividades com passeios e visitação em Pedra Azul Crédito: Instagram/Fjordland
O famoso passeio a cavalo – com os animais noruegueses da raça Fjord – em Pedra Azul anunciou o encerramento das atividades turísticas, após 15 anos de atuação. Em comunicado publicado no Instagram, a Fjordland - Cavalgada Ecológica também informou que fará um evento oficial de despedida. Uma cavalgada de despedida foi marcada para 8 de janeiro, nos horários de 9h, 10h, 14h e 15h para a Mini Trilha de 20 minutos.
Em cada horário da Mini Trilha, terá sorteio de uma gratuidade para os participantes. Também terá Passeios na Pista nos horários das 10h30 às 11h30, e também das 15h30 às 16h30. 
Cavalgada Ecológica Pedra Azul
Cavalgada Ecológica Pedra Azul Crédito: Reprodução / Fjordland
O estabelecimento havia informado nas redes sociais o período de recesso, que começou em 16 de novembro e iria até o último dia de 2021, quando veio a notícia do encerramento definitivo.

EQUOTERAPIA EM PARCERIA COM APAE

O passeio a cavalo, as visitas ao estábulo e à biblioteca também foram encerradas, mas os Cavalos Fjord continuarão com a equipe do local, atuando na Equoterapia do Instituto Erling Lorentzen (iESL), projeto social em parceria com a Apae de Venda Nova do Imigrante, que beneficia 25 famílias.
Fjordland
Fjordland Crédito: Fjordland
O espaço atuou durante 15 anos como destino turístico de Pedra Azul. "Foram 63.183 passeios e zero acidentes graças à docilidade e generosidade de nossos Cavalos Fjords e a capacidade técnica dos nossos colaboradores, aos quais, nossos agradecimentos", diz o comunicado.

Correção

02/01/2022 - 6:29
Esta matéria informava anteriormente que o "passeio com cavalos" havia encerrado as atividades em Pedra Azul , mas o correto é "passeio a cavalo". O texto e o título foram corrigidos.

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