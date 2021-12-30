10 vídeos inusitados do ES para assistir antes de 2021 terminar

Avenida Jerônimo Monteiro Crédito: Vitor Jubini

Tem para todos os gostos: cenas curiosas, engraçadas, históricas e trágicas que poderiam ser roteiro de filmes e séries, mas são fatos reais que marcaram a cobertura jornalística de A Gazeta. Vale a pena assistir e compartilhar.

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1. O (único) dia em que ventos fortes fecharam a Terceira Ponte

O vídeo mostra os fatos que causaram o fechamento da Terceira Ponte

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2. As memórias dos governadores no Palácio Anchieta

Ex-governadores relembram momentos importantes e de dificuldade que viveram por trás das paredes do Palácio Anchieta.

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3. Jornalista guarda relíquia do Papa que visitou ES há 30 anos

Jornalista relembra os bastidores da missa celebrada por João Paulo II, na Praça do Papa, em Vitória. Ele foi mestre de cerimônia do evento transmitido para todo o Brasil

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4. Dos EUA para Cariacica: pimenta mais ardida do mundo vira febre na cidade

Ao ganhar cinco sementes da espécie Carolina Reaper, o produtor rural Rodrigo Batista desenvolveu uma lavoura que produz frutos transformados, posteriormente, em molhos e geleias. Produtos aquecem, literalmente, o paladar de muitos capixabas

5. Casal absolvido por morte de criança no ES planeja ter outro filho

Os lavradores, Adeildo Souza da Silva, 29 anos, e Luane Monique Moura Silva, 31 anos, tentam retomar a vida na casa nova que ganharam dos pais de Luane e planejam ter um outro filho

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6. Com botijão caro, famílias do ES voltam a usar lenha para cozinhar

Luciana Pacheco, 43 anos, contou que no final do mês a renda ficava “metade no mercado e a outra metade no gás”. Fogão de barro construído do lado de fora do barraco de dois cômodos se tornou a única opção da família.

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7. Conheça as histórias das pontes que conectam lugares e pessoas na ilha de Vitória

Numa ilha, as pontes são fundamentais para conectar lugares e pessoas. Em Vitória, a capital do Espírito Santo, além de facilitar o acesso, as pontes se integram à paisagem e se transformam em verdadeiros cartões postais. Passeie com a gente por cada uma das oito pontes de Vitória e conheça as histórias das construções.

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8. Dia da Consciência Negra: racismo tenta dizer que não, mas vidas pretas têm valor

Pretos contam como já foram vítimas de preconceito e como agem para combater a discriminação. Segundo eles, têm surgido no Brasil outras formas de racismo, o que exige um aumento da resistência contra essa violência

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9. Conheça histórias de fé e gratidão por trás das placas do Convento

Católicos levam placas e objetos em agradecimentos por graças recebidas. Para especialista, a prática tem profundo significado antropológico e histórico

10. Pediu ao Papai Noel: fã de 7 anos realiza sonho de conhecer chargista Amarildo de A Gazeta