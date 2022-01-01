Poço do Egito: o lugar paradisíaco que atrai locais e estrangeiros em Iúna

Um paraíso de águas claras de tom verde-esmeralda rodeado por matas. Este é o visual que encanta quem visita o Poço do Egito, no município de Iúna, na Região do Caparaó. O lugar paradisíaco, que já era conhecido pelos moradores da redondeza, agora vem se tornando também destino dos amantes da natureza do país e até de turistas estrangeiros.
E, não é por acaso que o ponto turístico ganha destaque. A natureza por lá foi generosa. A propriedade é repleta de cachoeiras e pequenas quedas d’água, que nascem no Parque Nacional do Caparaó. Em meio à formação rochosa, a água que chega ao Poço do Egito é límpida, podendo ver o fundo de pedras, porém, é gelada.
O NOME
O Poço do Egito, que ganha este nome em uma referência à pedra central do local que parece uma esfinge, está localizado na comunidade de Rio Claro, zona rural de Iúna. A redondeza também é cercada de outros belos poços, graças ao encontro das águas do Córrego do Balaio e do Rio Claro, que dá nome à localidade.
Segundo Soares, a propriedade foi adquirida pela família dele há cerca de uma década. Antes, o local era aberto ao público sem custo. Hoje o acesso é feito por meio de uma taxa de R$ 15, para ajudar na manutenção do espaço.
Poço do Egito: lugar paradisíaco que atrai até estrangeiros em Iúna
O poço abre às 8h e fecha às 18h. Para quem optar em dormir ao som da cachoeira, pode se hospedar no pequeno chalé, construído recentemente para hospedar os visitantes. Fica alguns metros acima do poço. No local, não é permitido fazer churrasco, levar bebidas alcoólicas ou animais domésticos. Porém, quem visita o Poço do Egito pode levar alimentação e outras bebidas.
COMO CHEGAR
Iúna está a cerca de 195 quilômetros distante de Vitória, passando pela BR 262. O administrador do espaço, Txai Damiano Soares, conta é preciso seguir até a divisa do Estado com Minas Gerais, no distrito de Pequiá. Após passar pelo Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda, há uma entrada à esquerda. Siga por uma estrada de chão por 17 quilômetros e aproveite o local.