Poço do Egito: o lugar paradisíaco que atrai locais e estrangeiros em Iúna

A beleza do Poço do Egito encanta turistas e moradores do ES Crédito: Txai Damiano Soare

Um paraíso de águas claras de tom verde-esmeralda rodeado por matas. Este é o visual que encanta quem visita o Poço do Egito, no município de Iúna, na Região do Caparaó. O lugar paradisíaco, que já era conhecido pelos moradores da redondeza, agora vem se tornando também destino dos amantes da natureza do país e até de turistas estrangeiros.

É o que conta Txai Damiano Soares, responsável pela administração do espaço. “Antes não era tão falado, não tinha tanta divulgação. Agora, com as redes sociais aumentou muito a visitação. Recebemos excursões e até pessoas de outros países. Já recebemos turistas da Alemanha França ”, contou.

E, não é por acaso que o ponto turístico ganha destaque. A natureza por lá foi generosa. A propriedade é repleta de cachoeiras e pequenas quedas d’água, que nascem no Parque Nacional do Caparaó. Em meio à formação rochosa, a água que chega ao Poço do Egito é límpida, podendo ver o fundo de pedras, porém, é gelada.

O NOME

O Poço do Egito, que ganha este nome em uma referência à pedra central do local que parece uma esfinge, está localizado na comunidade de Rio Claro, zona rural de Iúna. A redondeza também é cercada de outros belos poços, graças ao encontro das águas do Córrego do Balaio e do Rio Claro, que dá nome à localidade.

Segundo Soares, a propriedade foi adquirida pela família dele há cerca de uma década. Antes, o local era aberto ao público sem custo. Hoje o acesso é feito por meio de uma taxa de R$ 15, para ajudar na manutenção do espaço.

Poço do Egito: lugar paradisíaco que atrai até estrangeiros em Iúna

O poço abre às 8h e fecha às 18h. Para quem optar em dormir ao som da cachoeira, pode se hospedar no pequeno chalé, construído recentemente para hospedar os visitantes. Fica alguns metros acima do poço. No local, não é permitido fazer churrasco, levar bebidas alcoólicas ou animais domésticos. Porém, quem visita o Poço do Egito pode levar alimentação e outras bebidas.

COMO CHEGAR