Os encantos do Caparaó Capixaba

Região so Crédito: Agencia Conteudo

Uma região para quem busca um roteiro mágico e encantador. Formada por dez cidades, a Rota do Caparaó reserva locais místicos, belezas naturais, artesanatos e culinária típica do interior, que guarda características bem caseiras. Compostas pelas cidades de Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado, juntas somam mais de 160 mil habitantes.

Todas essas cidades estão em pleno desenvolvimento dos empreendimentos turísticos e infraestrutura, o que tem atraído cada vez mais visitantes às cidades, e com isso, gerando emprego e renda para as comunidades.

As cidades que fazem parte desta rota tem a economia no comércio, serviços e principalmente no agronegócio, sendo o cultivo de café a principal atividade, que nos últimos anos tem se destacado por produzir cafés de qualidade devido ao clima, manejo e altitude, com produtores locais sendo premiados nos maiores concursos de qualidade Brasil afora.

É nesta região que está o Parque Nacional do Caparaó, que faz divisa com o estado de Minas Gerais. No local, fica o Pico da Bandeira, considerado o 3º maior pico do Brasil, e o acesso ao local é tanto pelo lado mineiro do parque como na portaria do lado capixaba, mas que até o momento encontra-se fechado, por causa da pandemia.

No Caparaó, é impossível o turista não experimentar uma das delícias que a região oferece, desde a hospitalidade das pessoas à boa culinária, ou um dos melhores cafés do Brasil. Conheça um pouco do que a região tem:

Parque Nacional do Caparaó

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude.

Além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.

Hidrolândia

Piscinas de água doce se misturam à bela paisagem do bioma de Mata Atlântica, natural da região da cidade de Iúna. O parque de Hidrolândia fica dentro de uma área particular, na cidade de Iúna, há cerca de 180 quilômetros da capital Vitória. Lá, os turistas podem passar o dia e até acamparem. Dentro do parque, os visitantes encontram vários poços e cachoeiras, um mais bonito que o outro. Uma ótima opção para os dias quentes.

Pedra menina

No interior de Dores do Rio Preto, está o distrito de Pedra Menina, o lugarejo fica no caminho para o Parque Nacional do Caparaó, e ao longo do trecho, os turistas têm a oportunidade de conhecer as inúmeras plantações de café. E por falar no grão, sãos diversas cafeterias, pousadas e restaurantes, que oferecem uma experiência do que o lugar tem de melhor a oferecer, que vai desde os cafés especiais com grãos colhidos de forma selecionada ou a beleza única do local, com um clima de interior

Patrimônio da Penha