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Região Serrana

Trecho da BR 262 no ES continua interditado após asfalto ceder

Parte de uma pista está interditada, para quem desce as montanhas capixabas. O DNIT deve iniciar as obras de reparo nesta segunda-feira (28)

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 11:57

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 fev 2022 às 11:57
Trecho da BR 262 em Domingos Martins começou a ceder
Trecho da BR 262 em Venda Nova do Imigrante tem rachaduras Crédito: Simone Ribet
A BR 262 permanece interditada parcialmente na manhã desta segunda-feira (28) no trecho do km 90, entre Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O local está sinalizado e, para manter uma distância de segurança, os motoristas que passam no sentido Grande Vitória têm apenas metade da pista para trafegar.
Parte do asfalto cedeu no último sábado (26) por conta da erosão causada pela chuva. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o local oferece riscos de trânsito, o que exige maior atenção dos motoristas que passam pelo ponto. É possível ver rachaduras na via, próximas ao acostamento. A PRF informou que o fluxo na via está normalizado.
Acionado pela reportagem de A Gazeta, no último sábado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que deve iniciar as obras de reparo nesta segunda. O órgão foi questionado novamente para saber se os trabalhos tiveram início e se há uma previsão para o término. Assim que houver uma resposta, ela será acrescentada ao texto.
Asfalto cede na BR 262, em Pedra Azul, por conta das chuvas
Asfalto cede na BR 262, em Pedra Azul, por conta das chuvas Crédito: Simone Ribet

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