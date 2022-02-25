Mulher morre e filha fica ferida em acidente na BR 262 no ES

Uma mulher morreu após a moto em que ela estava com a filha ser atingida por um veículo, no Km 47 da BR 262, no bairro Ponto Frio, em Marechal Floriano . O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira (25). As informações são do site Montanhas Capixabas.

De acordo com testemunhas, moradores da região tentaram conter o motorista após o acidente, mas ele fugiu do local.

Moradores ficaram abalados com a morte de Marlene, que era muito conhecida na cidade Crédito: Reprodução/Montanhas Capixabas

Marlene Pires Rangel, 46 anos, era moradora de Rio Fundo, Marechal Floriano. Segundo informações apuradas pelo site Montanhas Capixabas , ela e a filha seguiam na moto pela rodovia, quando foram atingidas na traseira pelo veículo. A motocicleta foi arrastada por alguns metros pela via.

Mãe e filha foram atendidas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Marlene não resistiu aos ferimentos. Já a filha foi levada para o Hospital e Maternidade Dr. Ather Gerhardt (HMAG), em Domingos Martins.

Ainda de acordo com o site, a Polícia Militar procura o motorista, que já foi identificado e teria se envolvido em outras ocorrências de trânsito no município. Além disso, testemunhas disseram à PM que ele foi visto ingerindo bebidas alcoólicas em um bar, antes do acidente.