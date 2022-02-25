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Marechal Floriano

Mulher morre e filha fica ferida em acidente na BR 262 no ES

Marlene, de 46 anos, era moradora de Rio Fundo, em Marechal. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu após a batida; a filha dela foi levada para o hospital

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 12:49

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

25 fev 2022 às 12:49
Uma mulher morreu após a moto em que ela estava com a filha ser atingida por um veículo, no Km 47 da BR 262, no bairro Ponto Frio, em Marechal Floriano. O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira (25). As informações são do site Montanhas Capixabas.
De acordo com testemunhas, moradores da região tentaram conter o motorista após o acidente, mas ele fugiu do local. 
Moradores ficaram abalados com a morte de Marlene, que era muito conhecida na cidade.
Moradores ficaram abalados com a morte de Marlene, que era muito conhecida na cidade Crédito: Reprodução/Montanhas Capixabas
Marlene Pires Rangel, 46 anos, era moradora de Rio Fundo, Marechal Floriano. Segundo informações apuradas pelo site Montanhas Capixabas, ela e a filha seguiam na moto pela rodovia, quando foram atingidas na traseira pelo veículo. A motocicleta foi arrastada por alguns metros pela via. 
Mãe e filha foram atendidas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Marlene não resistiu aos ferimentos. Já a filha foi levada para o Hospital e Maternidade Dr. Ather Gerhardt (HMAG), em Domingos Martins. 
Ainda de acordo com o site, a Polícia Militar procura o motorista, que já foi identificado e teria se envolvido em outras ocorrências de trânsito no município. Além disso, testemunhas disseram à PM que ele foi visto ingerindo bebidas alcoólicas em um bar, antes do acidente. 
Moradores ficaram abalados com a morte de Marlene, que era conhecida na cidade. A Polícia Militar pede para que quem testemunhou o acidente ou tiver informações sobre o condutor, que ligue para o número 181. O veículo que era dirigido por ele é um Chevrolet Cruze. 

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