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Homem é agredido por passageiros em ônibus após tentativa de arrastão em Vitória

Caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (25); o coletivo faz o trajeto entre os terminais de Laranjeiras e São Torquato

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2022 às 11:47
Um homem foi agredido por passageiros depois de tentar fazer um arrastão em um ônibus do Sistema Transcol, no início da manhã desta sexta-feira (25), no bairro Gurigica, em Vitória.
De acordo com a denúncia registrada junto ao Centro Integrado de Defesa Operacional (Ciodes), o homem estaria com uma réplica de arma dentro do coletivo, que faz o trajeto entre os terminais de Laranjeiras e São Torquato, quando anunciou o assalto, na altura da Avenida Vitória.
Homem foi detido e agredido por passageiros após tentativa de arrastão em Vitória.
Homem agredido por passageiros após tentativa de arrastão em Vitória. Crédito: Diony Silva
Os passageiros, porém, reagiram e conseguiram pegar a arma dele. O homem foi agredido. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas. O nome do assaltante não foi divulgado.
Com informações do g1 ES

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