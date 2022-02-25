Homem é agredido por passageiros em ônibus após tentativa de arrastão em Vitória

Um homem foi agredido por passageiros depois de tentar fazer um arrastão em um ônibus do Sistema Transcol, no início da manhã desta sexta-feira (25), no bairro Gurigica, em Vitória.
De acordo com a denúncia registrada junto ao Centro Integrado de Defesa Operacional (Ciodes), o homem estaria com uma réplica de arma dentro do coletivo, que faz o trajeto entre os terminais de Laranjeiras e São Torquato, quando anunciou o assalto, na altura da Avenida Vitória.
Os passageiros, porém, reagiram e conseguiram pegar a arma dele. O homem foi agredido. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas. O nome do assaltante não foi divulgado.
Com informações do g1 ES