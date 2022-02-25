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Vivem em áreas de risco

Vizinhos do medo, moradores de Alegre sofrem por ter de deixar casas

Segundo o município, 600 pessoas continuam desalojadas e 120 casas estão interditadas. Mesmo cientes do perigo, moradores relatam a dor de precisar abandonar o que conseguiram construir durante a vida

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2022 às 11:27
A aposentada Delícia Alves de Oliveira se emociona ao contar o risco de um deslizamento
A aposentada Delícia Alves de Oliveira se emociona ao contar o risco de um deslizamento Crédito: Luiz Gonçalves
Mais de uma semana após a enxurrada que atingiu Alegre, no Sul do Espírito Santo, a cidade ainda sente os efeitos dos alagamentos e desmoronamentos. Segundo o município, 600 pessoas continuam desalojadas e 120 casas estão interditadas. Mas esse número pode ficar maior depois do mapeamento das áreas de risco feito pelos engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea).
A aposentada Delícia Alves de Oliveira se emociona ao lembrar o que aconteceu no dia 16, próximo da casa dela, no bairro Vila Viana. Um barranco cedeu e a residência ainda está em uma área de risco.
“Saber que eu tô sendo engolida por uma enchente e por uma barreira, para mim, não tem aniversário, não tem mais nada. A gente não tem condição, o morro está abrindo tudo para jogar aqui. Meu irmão gastou R$ 350 mil na casa dele e mandaram ele sair, minha irmã também está construindo ali e está perdendo tudo”, disse a aposentada em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

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O medo é vizinho de outros moradores de Alegre. Nesta semana, mais de 20 profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES) mapearam as áreas de risco da cidade. O conselheiro do órgão, Éder Moreira, contou que eles usam mapas com tecnologia em 3D para auxiliar no relatório.
Após chuvas, mais de 20 profissionais fazem levantamento em Alegre
Após chuvas, mais de 20 profissionais fazem levantamento em Alegre Crédito: Luiz Gonçalves
“Ele nos ajuda a enxergar o terreno sem precisar estar lá em cima, numa área de risco. Visualizamos um rastejo, que é um princípio de um deslizamento, e avisamos à comunidade que estão num risco moderado”, afirmou Moreira, que também é professor da Universidade Federal do Espírito Santo.
A casa da Vera Lúcia fica em uma dessas áreas de risco
Dona de casa Vera Lúcia mora em uma área de risco e precisa sair de casa Crédito: Luiz Gonçalves
A residência da dona de casa Vera Lúcia Dos Reis fica em uma dessas áreas de risco. O barranco ao lado do imóvel cedeu e a enxurrada de lama tomou conta da rua", disse a dona de casa.
"A gente gastou uma vida para construir e, agora, tem que sair da própria casa"
Vera Lúcia - Dona de casa

ORIENTAÇÕES

O Crea alerta para indícios de riscos que os moradores precisam observar. “A principal orientação é observar se há trincas acontecendo no piso ou nas paredes. Se isso acontecer, ligue para a Defesa Civil (193) imediatamente. Saia de casa, vai para um local seguro”, disse Eder Moreira.
Chuva desvastou cidade no dia 16 de fevereiro Crédito: Gistavo Ribeiro
O Conselho vai entregar um documento nos próximos dias sobre as áreas de risco para a Prefeitura de Alegre. Os dados devem ajudar o município a conseguir recursos do governo estadual e do federal para fazer obras na cidade.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura informou que ainda está realizando o estudo das famílias para ver quais podem receber aluguel social. No momento, 15 famílias estão contempladas.

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