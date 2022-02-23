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No Sul do ES

600 pessoas atingidas pelas chuvas estão fora de casa em Alegre

Apesar de o  tempo ter se firmado,  moradores  ainda sofrem com os prejuízos provocados pelo temporal da semana passada

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:36

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 fev 2022 às 18:36
Quase uma semana após o impacto das fortes chuvas em Alegre, o município ainda sofre com os prejuízos provocados pelo tempo. De acordo com os últimos dados do boletim da Defesa Civil, houve um aumento no número de desalojados na cidade: já são 600 pessoas. As informações são da TV Gazeta Sul.
Cerca de 600 pessoas atingidas pelas chuvas estão fora de casa em Alegre
Ruas ficaram danificadas em Alegre Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Além disso, a Defesa Civil também divulgou que 126 residências estão interditadas. Segundo o órgão, o número aumentou devido à tamanha destruição causada pela chuva. E, depois de tanto tempo, não estava sendo possível visitar todos os locais afetados, tampouco realizar as vistorias.
A chuva em Alegre foi marcada por diversos alagamentos, inundações, enxurrada de lama, destruição de ponte e  morte de uma pessoa. O ex-secretário de Agricultura do município José Luiz Albani foi atingido por um murro que cedeu em decorrência da força da água.

PONTES E RUAS

A prefeitura local informou que a ponte perto do Hospital de Alegre já começou a ser recuperada e deve ser liberada nos próximos dias. Já a ponte que fica no bairro Linha Amarela ainda está interditada, e não há previsão de recuperação.
Em relação a algumas ruas que foram danificadas, a prefeitura disse que trabalhos ainda estão sendo feitos. Segundo o órgão, o estrago foi tanto que até hoje levantamentos têm sido feitos.

DOAÇÕES

Embora a chuva tenha parado, os moradores ainda estão sofrendo com as consequências dos alagamentos e precisando de doações de água, roupas e alimentos.
O ponto de recebimento de doações mudou. Agora é no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Alegre, e não mais no Salão Paroquial da cidade. Saiba como ajudar clicando aqui.

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