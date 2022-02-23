600 pessoas atingidas pelas chuvas estão fora de casa em Alegre

TV Gazeta Sul. Quase uma semana após o impacto das fortes chuvas em Alegre , o município ainda sofre com os prejuízos provocados pelo tempo. De acordo com os últimos dados do boletim da Defesa Civil, houve um aumento no número de desalojados na cidade: já são 600 pessoas. As informações são da

Ruas ficaram danificadas em Alegre Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Além disso, a Defesa Civil também divulgou que 126 residências estão interditadas. Segundo o órgão, o número aumentou devido à tamanha destruição causada pela chuva. E, depois de tanto tempo, não estava sendo possível visitar todos os locais afetados, tampouco realizar as vistorias.

PONTES E RUAS

A prefeitura local informou que a ponte perto do Hospital de Alegre já começou a ser recuperada e deve ser liberada nos próximos dias. Já a ponte que fica no bairro Linha Amarela ainda está interditada, e não há previsão de recuperação.

Em relação a algumas ruas que foram danificadas, a prefeitura disse que trabalhos ainda estão sendo feitos. Segundo o órgão, o estrago foi tanto que até hoje levantamentos têm sido feitos.

DOAÇÕES

Embora a chuva tenha parado, os moradores ainda estão sofrendo com as consequências dos alagamentos e precisando de doações de água, roupas e alimentos.