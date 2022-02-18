Campanhas arrecadam doações para atingidos pelas chuvas no ES

A situação das chuvas no Sul do Espírito Santo, em especial no município de Alegre, onde quase 300 pessoas ficaram fora de casa, desalojadas ou desabrigadas, ainda é complicada. Por esse motivo, instituições, como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Polícia Federal no Espírito Santo (PF/ES), resolveram recolher doações em pontos estratégicos.
Assim que novas campanhas forem divulgadas, o texto será atualizado.
UFES
O projeto Ufes pela Ufes visa-se angariar cestas básicas para serem fornecidas às pessoas e famílias de Alegre em situação de vulnerabilidade em razão do impacto provocado.
Veja como ajudar:
As doações podem ser feitas desta sexta-feira (18) até o dia 4 de março. A contribuição, no valor equivalente a uma cesta (R$ 79), ocorrerá pelos seguintes meios:
- PicPay: picpay.me/topcestas2 (aparecerá o nome de Sebastião Ramos, responsável pela empresa Top Cestas);
- Pix: CNPJ 35713679000140;
- Transferência: Banco Sicoob Leste Capixaba - agência 3007, conta corrente nº 142.785-7.
- Após a doação, é necessário enviar o comprovante por WhatsApp para o número (27) 99806-2291.
POLÍCIA FEDERAL
Outro órgão que está engajado na missão de ajudar a suavizar os danos provocados pelas chuvas é a Polícia Federal no Espírito Santo.
Onde doar:
- Superintendência da PF no Espírito Santo (em São Torquato, Vila Velha);
- Delegacia de Imigração no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha;
- Plantão da PF no Aeroporto de Vitória;
- Delegacias da PF em Cachoeiro de Itapemirim e em São Mateus.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
A PRF também se prontificou a arrecadar donativos para entregar aos desabrigados vítimas das fortes chuvas ocorridas no município de Alegre (ES). Para colaborar, o interessado poderá deixar os ítens em alguma das unidades localizadas em Vitória, Serra, Viana, Guarapari e Linhares. As delegacias da PRF e a Sede no ES funcionam das 08h às 17h. Já as Unidades Operacionais, que são os “postos” que ficam nas rodovias federais, funcionam 24h por dia.
O que pode ser doado:
- Alimento não perecível;
- Material de higiene pessoal;
- Água;
- Roupas;
SHOPPING VITÓRIA
O Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá, informou que a partir deste sábado (19) uma carreta da Transportadora MMA estará no estacionamento externo do estabelecimento recebendo donativos para as vítimas das fortes chuvas que acontecem no Espírito Santo e em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. O horário para a entrega das doações será das 10h às 20h.
A empresa afirmou que podem ser doados, por exemplo, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas, cobertores e garrafas de água potável.
Participam da campanha também os voluntários do projeto social "Unidos pela Vida”, do município da Serra, que ajudarão na organização das arrecadações.