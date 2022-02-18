Campanhas arrecadam doações para atingidos pelas chuvas no ES

Ruas ficam totalmente alagadas após temporal em Alegre Crédito: Redes sociais

Assim que novas campanhas forem divulgadas, o texto será atualizado.

UFES

O projeto Ufes pela Ufes visa-se angariar cestas básicas para serem fornecidas às pessoas e famílias de Alegre em situação de vulnerabilidade em razão do impacto provocado.

Veja como ajudar:

As doações podem ser feitas desta sexta-feira (18) até o dia 4 de março. A contribuição, no valor equivalente a uma cesta (R$ 79), ocorrerá pelos seguintes meios:

PicPay: picpay.me/topcestas2 (aparecerá o nome de Sebastião Ramos, responsável pela empresa Top Cestas);

Pix: CNPJ 35713679000140;

Transferência: Banco Sicoob Leste Capixaba - agência 3007, conta corrente nº 142.785-7.

Após a doação, é necessário enviar o comprovante por WhatsApp para o número (27) 99806-2291.

POLÍCIA FEDERAL

PF arrecada doações aos atingidos pelas chuvas no ES Crédito: Polícia Federal

Outro órgão que está engajado na missão de ajudar a suavizar os danos provocados pelas chuvas é a Polícia Federal no Espírito Santo.

Onde doar:

Superintendência da PF no Espírito Santo (em São Torquato, Vila Velha);

Delegacia de Imigração no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha;

Plantão da PF no Aeroporto de Vitória;

Delegacias da PF em Cachoeiro de Itapemirim e em São Mateus.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A PRF também se prontificou a arrecadar donativos para entregar aos desabrigados vítimas das fortes chuvas ocorridas no município de Alegre (ES). Para colaborar, o interessado poderá deixar os ítens em alguma das unidades localizadas em Vitória, Serra, Viana, Guarapari e Linhares. As delegacias da PRF e a Sede no ES funcionam das 08h às 17h. Já as Unidades Operacionais, que são os “postos” que ficam nas rodovias federais, funcionam 24h por dia.

O que pode ser doado:

Alimento não perecível;



Material de higiene pessoal;



Água;



Roupas;

SHOPPING VITÓRIA

O Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá, informou que a partir deste sábado (19) uma carreta da Transportadora MMA estará no estacionamento externo do estabelecimento recebendo donativos para as vítimas das fortes chuvas que acontecem no Espírito Santo e em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. O horário para a entrega das doações será das 10h às 20h.

A empresa afirmou que podem ser doados, por exemplo, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas, cobertores e garrafas de água potável.