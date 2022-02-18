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Campanhas arrecadam doações para atingidos pelas chuvas no ES

Instituições, como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Polícia Federal no Espírito Santo (PF/ES),  estão recolhendo ajuda em pontos estratégicos

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 21:47

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 fev 2022 às 21:47
Ruas ficam totalmente alagadas após temporal em Alegre
Ruas ficam totalmente alagadas após temporal em Alegre Crédito: Redes sociais
A situação das chuvas no Sul do Espírito Santo, em especial no município de Alegreonde quase 300 pessoas ficaram fora de casa, desalojadas ou desabrigadas, ainda é complicada. Por esse motivo, instituições, como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Polícia Federal no Espírito Santo (PF/ES), resolveram recolher doações em pontos estratégicos.
Assim que novas campanhas forem divulgadas, o texto será atualizado.

UFES

O  projeto Ufes pela Ufes visa-se angariar cestas básicas para serem fornecidas às pessoas e famílias de Alegre em situação de vulnerabilidade em razão do impacto provocado.

Veja como ajudar:

As doações podem ser feitas desta sexta-feira (18) até o dia 4 de março. A contribuição, no valor equivalente a uma cesta (R$ 79), ocorrerá pelos seguintes meios: 
  • PicPay: picpay.me/topcestas2 (aparecerá o nome de Sebastião Ramos, responsável pela empresa Top Cestas);
  • Pix: CNPJ 35713679000140;
  • Transferência: Banco Sicoob Leste Capixaba - agência 3007, conta corrente nº 142.785-7.
  • Após a doação, é necessário enviar o comprovante por WhatsApp para o número (27) 99806-2291.

POLÍCIA FEDERAL

chuva no es
PF arrecada doações aos atingidos pelas chuvas no ES Crédito: Polícia Federal
Outro órgão que está engajado na missão de ajudar a suavizar os danos provocados pelas chuvas é a Polícia Federal no Espírito Santo.
Onde doar:
  • Superintendência da PF no Espírito Santo (em São Torquato, Vila Velha);
  • Delegacia de Imigração no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha;
  • Plantão da PF no Aeroporto de Vitória;
  • Delegacias da PF em Cachoeiro de Itapemirim e em São Mateus.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A PRF também se prontificou a arrecadar donativos para entregar aos desabrigados vítimas das fortes chuvas ocorridas no município de Alegre (ES). Para colaborar, o interessado poderá deixar os ítens em alguma das unidades localizadas em Vitória, Serra, Viana, Guarapari e Linhares. As delegacias da PRF e a Sede no ES funcionam das 08h às 17h. Já as Unidades Operacionais, que são os “postos” que ficam nas rodovias federais, funcionam 24h por dia.
O que pode ser doado: 
  • Alimento não perecível;
  • Material de higiene pessoal;
  • Água;
  • Roupas;

SHOPPING VITÓRIA

O Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá, informou que a partir deste sábado (19) uma carreta da Transportadora MMA estará no estacionamento externo do estabelecimento recebendo donativos para as vítimas das fortes chuvas que acontecem no Espírito Santo e em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. O horário para a entrega das doações será das 10h às 20h.
A empresa afirmou que podem ser doados, por exemplo, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas, cobertores e garrafas de água potável.
Participam da campanha também os voluntários do projeto social "Unidos pela Vida”, do município da Serra, que ajudarão na organização das arrecadações.

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