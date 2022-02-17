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Chuva alaga ruas, fecha estradas e derruba barreiras em Alfredo Chaves

Zona rural é a mais atingida. Também no município, nível da nascente do Rio Benevente, no limite com Vargem Alta, registrou alta considerável

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:31

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 fev 2022 às 20:31
A chuva forte que atingiu várias cidades do Estado nos últimos dias também vem causando prejuízos em Alfredo Chaves. Na tarde desta quinta-feira (17), no interior do município, as ruas e estradas ficaram completamente inundadas pela água, como é possível observar nas imagens registradas pelos moradores da região.
Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso da Silva, nos distritos que ficam longe da sede, como São Bento de Urânia, choveu bastante. “Uma porcentagem muito alta de chuva caiu hoje”, relatou.
Em São Bento de Urânia, o coordenador informou que pancadas de chuva são registradas no distrito desde semana passada. “Hoje a equipe da prefeitura foi fazer uma limpeza na região que já está sendo afetada pela chuva há uns dias, porém, não conseguiu concretizar o trabalho devido à chegada de mais chuva”, explicou.
Nesta quinta, a chuva alagou as ruas, deixou estradas interrompidas (sentido comunidade de Carolina e São Bento de Urânia) e provocou queda de barreiras. No entanto, a água não tirou os moradores de casa. “Não tivemos pessoas desalojadas ou desabrigadas”, ressaltou.
Aldinei Cardoso também informou que a nascente do Rio Benevente – que corta a cidade de Alfredo Chaves e faz limite com Vargem Alta – ficou com um nível elevado.
Chuva deixa ruas e estradas alagadas no interior de Alfredo Chaves
As ruas no distrito de São Bento de Urânia ficaram tão alagadas que um morador até encontrou um peixe na água Crédito: Redes Sociais

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