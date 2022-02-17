Chuva alaga ruas, fecha estradas e derruba barreiras em Alfredo Chaves

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Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso da Silva, nos distritos que ficam longe da sede, como São Bento de Urânia, choveu bastante. “Uma porcentagem muito alta de chuva caiu hoje”, relatou.

Em São Bento de Urânia, o coordenador informou que pancadas de chuva são registradas no distrito desde semana passada. “Hoje a equipe da prefeitura foi fazer uma limpeza na região que já está sendo afetada pela chuva há uns dias, porém, não conseguiu concretizar o trabalho devido à chegada de mais chuva”, explicou.

Nesta quinta, a chuva alagou as ruas, deixou estradas interrompidas (sentido comunidade de Carolina e São Bento de Urânia) e provocou queda de barreiras. No entanto, a água não tirou os moradores de casa. “Não tivemos pessoas desalojadas ou desabrigadas”, ressaltou.

Aldinei Cardoso também informou que a nascente do Rio Benevente – que corta a cidade de Alfredo Chaves e faz limite com Vargem Alta – ficou com um nível elevado.