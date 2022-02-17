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Prejuízo

Chuvas deixam quase 300 pessoas fora de casa em Alegre

Há 287 desalojados e quatro desabrigados no município, que também registrou uma morte após queda de muro

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:41

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:41
A chuva em Alegre – que causou a morte de uma pessoa, após um muro ceder – deixou muitas pessoas no prejuízo. Segundo informou o prefeito da cidade, Nirrô Emerick, em entrevista à CBN Vitória na tarde desta quinta-feira (17),  há 287 pessoas desalojadas e quatro desabrigadas, totalizando 291. 
Chuva em Alegre deixa 287 desalojados e 4 desabrigados, no Sul do ES
A forte chuva atingiu Alegre por volta das 16 horas da última quarta-feira (16) Crédito: Redes Sociais
A prefeitura do município informou o nome de bairros e vias onde ocorreram alagamentos e deslizamentos de terra, sendo eles: Prainha, Vila do Sul, Vila Alta, Pedro Martins, Charqueada,  Linha Amarela, Cobrinha, Vila Viana, Pavuna, Leandro Machado, Guararema, Loteamento Luz Marina, Rua do Norte,  13 de Maio, Campo de Aviação.
O órgão ressaltou que está contabilizando o levantamento de novas informações: “Comunidades rurais e distritos também tiveram ocorrências locais e em estradas vicinais”.
Na manhã desta quinta, o município de Alegre recebeu a visita do governador Renato Casagrande, com o intuito de avaliar os danos causados pelas chuvas. “As equipes da Prefeitura de Alegre e da região já estão trabalhando arduamente para reparar os estragos e minimizar os riscos”, comunicou a prefeitura.

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