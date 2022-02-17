Chuvas deixam quase 300 pessoas fora de casa em Alegre

A forte chuva atingiu Alegre por volta das 16 horas da última quarta-feira (16)

A prefeitura do município informou o nome de bairros e vias onde ocorreram alagamentos e deslizamentos de terra, sendo eles: Prainha, Vila do Sul, Vila Alta, Pedro Martins, Charqueada, Linha Amarela, Cobrinha, Vila Viana, Pavuna, Leandro Machado, Guararema, Loteamento Luz Marina, Rua do Norte, 13 de Maio, Campo de Aviação.