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Chuva no ES: muro cai e mata uma pessoa em Alegre

Essa é a segunda morte no Estado em decorrência das fortes chuvas. Pela manhã, um homem morreu ao tentar tirar carro de inundação em Nova Venécia

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 19:07

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 fev 2022 às 19:07
Uma pessoa morreu atingida por um muro que cedeu em Alegre, na Região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). Essa é a segunda morte em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado. Pela manhã, um homem acabou perdendo a vida ao tentar tirar o carro de uma área inundada em Nova Venécia, na Região Noroeste.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Carlos Barbosa, a pessoa que morreu no município foi atingida por um muro do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que acabou cedendo, no Centro da cidade.
De acordo com a apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, o homem que morreu era o aposentado José Luiz Albani, ex-secretário de agricultura da cidade. Quando o muro cedeu, ele estava no lado de fora da residência e acabou atingido. Muito abalada, a família não quis gravar entrevista.

Muro desabou e matou uma pessoa no Centro de Alegre

Em nota, a Ufes informou que parte do muro que circunda o campus de Alegre desabou e atingiu uma residência, matando uma pessoa. A administração lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade à família da vítima e se colocou à disposição para contribuir no que for necessário.
"A superintendência de infraestrutura da Ufes foi designada pela reitoria para levantar e registrar todas as informações técnicas que geraram a queda do muro e tomar as providências para minimizar os prejuízos materiais", completou a universidade.
A forte chuva atingiu Alegre por volta das 16 horas e durou cerca de 1h30. Houve registro de alagamentos no Centro e no bairro Prainha. A Defesa Civil Municipal também afirmou que houve deslizamentos de terra e a equipe ainda percorre a cidade na noite desta quarta-feira (16).
De acordo com o coordenador Carlos Barbosa, o município já registra desabrigados e desalojados. "Ainda estamos contabilizando, mas recebemos ligações de pessoas dizendo que a parede da casa estava começando a ter rachadura. Então, nós orientamos a sair", explicou.

ENXURRADA: VÍDEO IMPRESSIONANTE

Dona de casa, a Alecsandra Aguiar Rodrigues registrou, da própria residência, uma enxurrada na Rua Ana Borges Barbosa, no bairro Guararema, também em Alegre. A água e a lama descem a via com força, assustando os moradores. Até uma árvore é levada pela correnteza. Veja:
Segundo a moradora, isso aconteceu por volta das 17h20. "Parece que ninguém teve prejuízo na rua, mas todos nós ficamos com muito medo e achamos melhor sair de lá quando a chuva diminuiu", contou já da casa da irmã, na qual passará esta noite, junto do marido e dos dois filhos pequenos.

RODOVIA INTERDITADA

Um trecho da BR 482 foi interditado devido a queda de barreira, na entrada da cidade, para quem vai de Guaçuí em direção a Alegre. Até por volta das 20h10, a rodovia permanecia obstruída.
Ruas ficam totalmente alagadas após temporal em Alegre
Trecho interditado na BR 482  Crédito: Policia Militar Ambiental
Chuva no ES - muro cai e mata uma pessoa em Alegre

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