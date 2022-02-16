Chuva no ES: muro cai e mata uma pessoa em Alegre

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Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Carlos Barbosa, a pessoa que morreu no município foi atingida por um muro do campus da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) que acabou cedendo, no Centro da cidade.

De acordo com a apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, o homem que morreu era o aposentado José Luiz Albani, ex-secretário de agricultura da cidade. Quando o muro cedeu, ele estava no lado de fora da residência e acabou atingido. Muito abalada, a família não quis gravar entrevista.

Muro desabou e matou uma pessoa no Centro de Alegre

Em nota, a Ufes informou que parte do muro que circunda o campus de Alegre desabou e atingiu uma residência, matando uma pessoa. A administração lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade à família da vítima e se colocou à disposição para contribuir no que for necessário.

"A superintendência de infraestrutura da Ufes foi designada pela reitoria para levantar e registrar todas as informações técnicas que geraram a queda do muro e tomar as providências para minimizar os prejuízos materiais", completou a universidade.

A forte chuva atingiu Alegre por volta das 16 horas e durou cerca de 1h30. Houve registro de alagamentos no Centro e no bairro Prainha. A Defesa Civil Municipal também afirmou que houve deslizamentos de terra e a equipe ainda percorre a cidade na noite desta quarta-feira (16).

De acordo com o coordenador Carlos Barbosa, o município já registra desabrigados e desalojados. "Ainda estamos contabilizando, mas recebemos ligações de pessoas dizendo que a parede da casa estava começando a ter rachadura. Então, nós orientamos a sair", explicou.

ENXURRADA: VÍDEO IMPRESSIONANTE

Dona de casa, a Alecsandra Aguiar Rodrigues registrou, da própria residência, uma enxurrada na Rua Ana Borges Barbosa, no bairro Guararema, também em Alegre. A água e a lama descem a via com força, assustando os moradores. Até uma árvore é levada pela correnteza. Veja:

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Segundo a moradora, isso aconteceu por volta das 17h20. "Parece que ninguém teve prejuízo na rua, mas todos nós ficamos com muito medo e achamos melhor sair de lá quando a chuva diminuiu", contou já da casa da irmã, na qual passará esta noite, junto do marido e dos dois filhos pequenos.

RODOVIA INTERDITADA

Um trecho da BR 482 foi interditado devido a queda de barreira, na entrada da cidade, para quem vai de Guaçuí em direção a Alegre. Até por volta das 20h10, a rodovia permanecia obstruída.

Trecho interditado na BR 482 Crédito: Policia Militar Ambiental