Homem morre ao tentar salvar carro de inundação em Nova Venécia

O corpo de um homem que estava desaparecido em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16). A informação foi confirmada pelo tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 30 anos.
Segundo o tenente-coronel, trata-se de um homem que tentou tirar o carro de uma área inundada e acabou arrastado pela água, no distrito de Guararema. Ele foi identificado como Washington Silas de Assis, de 34 anos, e estava na cidade a trabalho, vindo da Grande Vitória.
De acordo com a Defesa Civil do município, o carro é um Chevrolet Onix branco e foi encontrado cerca de 1,2 km do local onde estava inicialmente. O corpo do homem foi localizado em outro ponto, mais distante do veículo, na localidade de Guararema.
Um outro veículo, um Fiat Palio, também foi levado pela enxurrada na cidade. A reportagem tenta mais informações para saber as circunstâncias em que Palio foi parar no rio e se os ocupantes estavam dentro do carro no momento.
CHUVA EM NOVA VENÉCIA
Nova Venécia registrou pontos de alagamentos em Cedrolândia e Guararema. Até as 11h da manhã desta quarta, seis pessoas estavam desalojadas na cidade. A prefeitura montou uma equipe multidisciplinar para atender a população, aproximadamente 315 imóveis foram atingidos pela inundação.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste
Atualização
16/02/2022 - 1:17
Inicialmente, a reportagem publicou a foto de dois carros na região. Após a publicação da matéria, a Defesa Civil da cidade confirmou que o carro do homem morto era o Chevrolet Onix. O Fiat Palio, que estava dentro do rio, também foi levado pela enxurrada, mas não era da vítima. A reportagem tenta mais informações para saber as circunstâncias em que Palio foi parar no rio e se os ocupantes estavam dentro do carro no momento.