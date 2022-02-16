Homem morre ao tentar salvar carro de inundação em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Rádio CBN Vitória 92,5 FM. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 30 anos. O corpo de um homem que estava desaparecido em Nova Venécia , Região Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16). A informação foi confirmada pelo tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, em entrevista à. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 30 anos.

Segundo o tenente-coronel, trata-se de um homem que tentou tirar o carro de uma área inundada e acabou arrastado pela água, no distrito de Guararema. Ele foi identificado como Washington Silas de Assis, de 34 anos, e estava na cidade a trabalho, vindo da Grande Vitória.

De acordo com a Defesa Civil do município, o carro é um Chevrolet Onix branco e foi encontrado cerca de 1,2 km do local onde estava inicialmente. O corpo do homem foi localizado em outro ponto, mais distante do veículo, na localidade de Guararema.

Um outro veículo, um Fiat Palio, também foi levado pela enxurrada na cidade. A reportagem tenta mais informações para saber as circunstâncias em que Palio foi parar no rio e se os ocupantes estavam dentro do carro no momento.

Carro levado pela enxurrada em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

CHUVA EM NOVA VENÉCIA

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Nova Venécia registrou pontos de alagamentos em Cedrolândia e Guararema. Até as 11h da manhã desta quarta, seis pessoas estavam desalojadas na cidade. A prefeitura montou uma equipe multidisciplinar para atender a população, aproximadamente 315 imóveis foram atingidos pela inundação.

Água da chuva invadiu casas e comércios no interior de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

*Com informações da TV Gazeta Noroeste