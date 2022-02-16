Covid-19: Vitória começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos nas escolas

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Seme), inicia, nesta quarta-feira (16), a vacinação contra a Covid-19 em unidades de ensino da Capital.
As crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) precisam apresentar a autorização que foi enviada pela Semus, assinada pelos pais. A imunização segue até esta quinta-feira (17), conforme o cronograma a seguir.
- Cmei Zilmar Alves de Melo, bairro Conquista: 16 de fevereiro (quarta-feira);
- Cmei Darcy Vargas, bairro Santo Antônio: 16 de fevereiro (quarta-feira);
- Cmei Geisla da Cruz Militão, bairro Conquista: 17 de fevereiro (quinta-feira).
Além das unidades citadas acima, a Semus e a Seme estão programando as próximas ações em outras unidades de ensino do município, incluindo também as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef).
Até esta terça-feira (15), Vitória contabilizou 12.827 crianças, com idade entre 5 e 11 anos, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 40% de cobertura vacinal desse grupo.