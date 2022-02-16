Covid-19: Vitória começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos nas escolas

Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Seme), inicia, nesta quarta-feira (16), a vacinação contra a Covid-19 em unidades de ensino da Capital.

As crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) precisam apresentar a autorização que foi enviada pela Semus, assinada pelos pais. A imunização segue até esta quinta-feira (17), conforme o cronograma a seguir.

Cmei Zilmar Alves de Melo, bairro Conquista: 16 de fevereiro (quarta-feira);

Cmei Darcy Vargas, bairro Santo Antônio: 16 de fevereiro (quarta-feira);

Cmei Geisla da Cruz Militão, bairro Conquista: 17 de fevereiro (quinta-feira).

Além das unidades citadas acima, a Semus e a Seme estão programando as próximas ações em outras unidades de ensino do município, incluindo também as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef).