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Imunização

Covid-19: Vitória começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos nas escolas

A iniciativa foi tomada para ampliar ainda mais a imunização de crianças com idade entre 5 e 11 anos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2022 às 08:57
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Seme), inicia, nesta quarta-feira (16), a vacinação contra a Covid-19 em unidades de ensino da Capital. 
As crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) precisam apresentar a autorização que foi enviada pela Semus, assinada pelos pais. A imunização segue até esta quinta-feira (17), conforme o cronograma a seguir. 
  • Cmei Zilmar Alves de Melo, bairro Conquista: 16 de fevereiro (quarta-feira);
  • Cmei Darcy Vargas, bairro Santo Antônio: 16 de fevereiro (quarta-feira);
  • Cmei Geisla da Cruz Militão, bairro Conquista: 17 de fevereiro (quinta-feira).
Além das unidades citadas acima, a Semus e a Seme estão programando as próximas ações em outras unidades de ensino do município, incluindo também as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef). 
Até esta terça-feira (15), Vitória contabilizou 12.827 crianças, com idade entre 5 e 11 anos, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 40% de cobertura vacinal desse grupo. 

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