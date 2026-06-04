Pioneiras do futebol: reconhecimento histórico, justo e necessário

O Brasil sempre figurou no imaginário popular como o “país do futebol” . O hábito de controlar uma bola com os pés, entretanto, vem de um tempo bem mais distante. Registros históricos nos contam que militares chineses já disputavam um jogo que seria o precursor do que hoje chamamos “futebol” , mais de dois mil anos atrás.





A história não erra quando atribui ao Brasil o título de país do futebol. O jogo de bola é uma paixão nacional. Entre outras razões, porque é daqui o casal real – Marta e Pelé – reconhecido pelo mundo inteiro como o rei e a rainha do futebol.



