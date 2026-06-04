Fé e tradição colorem as ruas de Castelo na celebração de Corpus Christi

Conforme informações da Prefeitura de Castelo, a festa de Corpus Christi no município é considerada a maior do Brasil na modalidade de tapetes confeccionados por voluntários. O evento mobiliza mais de 3 mil pessoas para produzir cerca de 5 mil metros quadrados de tapetes. Ao longo de aproximadamente 1.500 metros lineares, são montados 17 quadros e 17 passadeiras que retratam a história da salvação, de Adão e Eva à ressurreição de Cristo.





A produção envolve uma grande variedade de materiais. São utilizados 60 mil quilos de pedra moída, 1 mil quilos de granitos coloridos, 10 mil quilos de cipreste, 12 mil plantas de crista-de-galo, além de vidro reciclado, tampinhas PET, raspa de pneu, palha de café e flores diversas. Todo esse trabalho ajuda a transformar as ruas da cidade em uma das maiores manifestações de fé e arte do país.





Uma curiosidade: a flor crista-de-galo e o cipreste, elementos tradicionais dos tapetes de Corpus Christi, voltam a ter destaque na festa de Castelo. Durante décadas, as plantas fizeram parte da decoração, mas seu uso diminuiu devido à dificuldade de obtenção em grande quantidade.





Uma pesquisa realizada pelo Instituto Irmã Vicência apontou que moradores sentiam falta da presença dessas espécies. A combinação das duas plantas é apontada como responsável pelo aroma característico dos tapetes molhados. Atualmente, o cultivo próprio ocupa uma área equivalente a aproximadamente cinco campos de futebol.

