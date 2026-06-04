Forró à beira-mar: Guarapari terá quatro dias de festa junina gratuita

O clima das festas juninas já começou a tomar conta de Guarapari. Entre os dias 4 e 7 de junho, a Orla do Canal recebe a segunda edição do Festival Vem Forrozear, evento gratuito que reúne shows, gastronomia e artesanato em quatro dias de programação.





Entre os destaques está o show da banda Bicho de Pé, um dos nomes mais conhecidos do forró pé de serra no país. O grupo sobe ao palco neste sábado (6), acompanhado por atrações regionais de forró, sertanejo e música brasileira.



Além da programação musical, o festival contará com uma feira de artesanato e uma área gastronômica com opções variadas para o público. A proposta é transformar a região da Orla do Canal em um grande arraial durante o feriado prolongado de Corpus Christi.





A programação começa na quinta-feira (4), com apresentações de Seis 3, Maracá e Breno e Bernardo. Na sexta-feira (5), o público poderá acompanhar os shows do Trio Maruí, Thiarlys e Melina e Trio Clandestino.





Já no sábado (6), além do aguardado show do Bicho de Pé, sobem ao palco Wetão e Gabriel e a dupla Xande e Tabatha. O encerramento acontece no domingo (7), com apresentações de Carol e Priscila, Beto Moreno e Marcy e Marcos Bifão.

