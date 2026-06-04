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Feriadão

Forró à beira-mar: Guarapari terá quatro dias de festa junina gratuita

Além de shows gratuitos, evento contará com praça gastronômica, feira de artesanato e atrações para toda a família durante o feriado de Corpus Christi
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 09:00

Banda Bicho de Pé
Banda Bicho de Pé Rafael Strabelli / Reprodução Instagram @bandabichodepe

O clima das festas juninas já começou a tomar conta de Guarapari. Entre os dias 4 e 7 de junho, a Orla do Canal recebe a segunda edição do Festival Vem Forrozear, evento gratuito que reúne shows, gastronomia e artesanato em quatro dias de programação.

Entre os destaques está o show da banda Bicho de Pé, um dos nomes mais conhecidos do forró pé de serra no país. O grupo sobe ao palco neste sábado (6), acompanhado por atrações regionais de forró, sertanejo e música brasileira.


Além da programação musical, o festival contará com uma feira de artesanato e uma área gastronômica com opções variadas para o público. A proposta é transformar a região da Orla do Canal em um grande arraial durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

A programação começa na quinta-feira (4), com apresentações de Seis 3, Maracá e Breno e Bernardo. Na sexta-feira (5), o público poderá acompanhar os shows do Trio Maruí, Thiarlys e Melina e Trio Clandestino.

Já no sábado (6), além do aguardado show do Bicho de Pé, sobem ao palco Wetão e Gabriel e a dupla Xande e Tabatha. O encerramento acontece no domingo (7), com apresentações de Carol e Priscila, Beto Moreno e Marcy e Marcos Bifão.

Programação

Quinta-feira (4)

  • 19h – Seis 3

  • 21h – Maracá

  • 23h – Breno e Bernardo

Sexta-feira (5)

  • 19h – Trio Maruí

  • 20h30 – Thiarlys e Melina

  • 22h – Trio Clandestino

Sábado (6)

  • 18h – Wetão e Gabriel

  • 20h – Xande e Tabatha

  • 22h – Bicho de Pé

Domingo (7)

  • 13h – Carol e Priscila

  • 15h – Beto Moreno e Marcy

  • 17h – Marcos Bifão

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