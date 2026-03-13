Comédia

Renato Albani grava show especial no Estádio Kleber Andrade em junho

É a primeira vez que um espetáculo de comédia é gravado em um estádio de futebol. Ingressos já estão à venda

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:00

Renato Albani se apresenta em Cariacica em junho Crédito: Reprodução/Instagram @renatoalbani

O capixaba Renato Albani vai retornar ao Espírito Santo em junho por um motivo especial: gravar seu show de comédia no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. É a primeira vez que um evento desse tipo é gravado em um estádio no Brasil.

Na turnê “A Ignorância é uma Dádiva”, Albani aborda temas como redes sociais, diferenças entre gerações e situações cotidianas, sempre com o humor afiado que marca sua trajetória. Prestes a fazer 40 anos, o comediante é um dos mais populares do país e arrasta multidões por onde passa.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Albani afirma: "Eu sempre sonhei grande, mas isso aqui é GIGANTE", referindo-se à gravação no estádio. Ele ainda reforça que o evento é o maior de sua vida, e em casa.

Os ingressos já podem ser adquiriros pelo site Ingresso Digital, custando a partir de R$ 50. Há opções de setor ouro, prata e bronze (na área do gramado), e também nas arquibancadas.

Serviço

"A Ignorância é uma Dádiva", com Renato Albani

06 de junho, às 21h

Ingressos: a partir de R$ 50, pelo site ingressodigital

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