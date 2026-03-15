Poesia falada

Batalha de Slam movimenta bairro Resistência, em Vitória, neste domingo (15)

Encontro de poesia falada terá DJ, premiação em dinheiro e espaço para novos talentos da comunidade

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de março de 2026 às 07:00

Projeto visa fortalecer a cena cultural da periferia Crédito: Coletivo Zacimba Educa

A poesia falada vai tomar conta da periferia de Vitória neste domingo (15). A partir das 14h, a pracinha do ponto final do bairro Resistência recebe uma batalha de Slam promovida pelo projeto Território de Palavras, iniciativa do Coletivo Zacimba Educa que busca fortalecer a cena cultural nas comunidades e incentivar o protagonismo da juventude.

Aberto ao público, o evento também convida quem quiser subir ao palco improvisado para declamar seus versos. As inscrições para participar da batalha serão feitas na hora, e os participantes concorrem a premiações em dinheiro. Ao todo, 12 poetas serão premiados com R$ 120 cada. Já o primeiro e o segundo colocados receberão R$ 300, valor que também será concedido ao destaque entre os novos poetas.

A programação contará ainda com apresentação de DJ e um lanche partilhado, reforçando o clima de encontro comunitário que marca o movimento do Slam. De acordo com o coordenador do Coletivo Zacimba Educa, João Ifakorede, a batalha marca mais um passo na construção de um espaço voltado para novos talentos da poesia.

A gente vai fazer o Slam RST, que é um Slam novo, que nasceu em 2024 em trabalho com as juventudes no território de Resistência. Um Slam que vai dar espaço e protagonismo para os poetas revelação do projeto Território de Palavras e fortalecer aqueles que já caminham

Batalha de SLAM vai premiar jovens poetas Crédito: Coletivo Zacimba Educa

A atividade deste domingo é a terceira e última do projeto. As duas primeiras batalhas ocorreram em outros territórios da capital: a primeira, em janeiro, no Centro de Referência da Juventude (CRJ) de São Pedro, e a segunda em fevereiro, no mirante do bairro Conquista.

Antes das batalhas, os jovens participantes passaram por oficinas de Slam realizadas entre outubro e dezembro de 2025 e janeiro de 2026. As atividades foram conduzidas pelos artistas Se7e, Whey Reis e Vertin, que compartilharam técnicas de escrita, performance e construção poética.

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