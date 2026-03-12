Inscrições abertas

Milton Cunha participa de evento gratuito em Vila Velha

Seminário no ES reúne nomes como Adriana Calcanhotto, Cesar Oiticica Filho, Nuno Ramos, Lisette Lagnado e mais para debater o legado de Hélio Oiticica

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:00

Milton Cunha participa de evento gratuito em Vila Velha Crédito: Globo/ Beatriz Damy

Um dos rostos mais conhecidos do Carnaval brasileiro, o carnavalesco e comentarista Milton Cunha estará no Espírito Santo para participar de um evento gratuito dedicado à arte contemporânea. Ele é um dos convidados do seminário “Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica”, que acontece nos dias 20 e 21 de março, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha.

A programação reúne pesquisadores, artistas e críticos para discutir o legado de Hélio Oiticica, um dos nomes mais revolucionários da arte brasileira do século 20. Entre os participantes confirmados estão Adriana Calcanhotto, Cesar Oiticica Filho, Lisette Lagnado, Paulo Herkenhoff, Fernanda Lopes, Nuno Ramos, Pollyana Quintella, Paulo Ramos e Maurício Barros de Castro, além do próprio Milton Cunha.

Aílton Krenak durante evento no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Vitor Jubini

Conhecido do grande público por seus comentários animados durante as transmissões do Carnaval na TV Globo, Milton Cunha tem uma trajetória que vai muito além da televisão. Nascido em Belém, no Pará, ele é carnavalesco, cenógrafo, professor universitário e pesquisador da cultura brasileira. Formado em Psicologia e com mestrado e doutorado em Literatura pela UFRJ, Milton também se tornou referência acadêmica no estudo do Carnaval e das manifestações culturais populares.

Arte, debate e encontro

O seminário marca também a inauguração da instalação “Magic Square #3”, obra de Hélio Oiticica que passa a integrar o acervo permanente do Parque Cultural Casa do Governador. A instalação é um labirinto formado por planos coloridos que convidam o público a circular e experimentar a obra a partir do movimento e da percepção das cores.

Durante dois dias, o evento promove mesas de debate, oficinas, visita mediada e encontros com artistas, abordando temas como experimentação artística, processos criativos, amizade e a relação da obra de Oiticica com culturas populares como o samba.

Entre os destaques da programação está também a conversa musical com Adriana Calcanhotto, marcada para sábado, após a inauguração da instalação. A cantora tem uma relação antiga com o trabalho de Oiticica e já incorporou referências do artista em sua obra musical.

Programação

No sábado (21), a programação começa pela manhã com mesas que discutem o trabalho do Projeto Hélio Oiticica e reflexões sobre revolução cultural e processos criativos. À tarde acontece a inauguração da obra “Magic Square #3”, seguida da conversa musical com Adriana Calcanhotto.

Parque Cultural Casa do Governador terá obra de Hélio Oiticica Crédito: Cesar Oiticica Filho / Marco Rodrigues, do Acervo de Pesquisa e Documentação do MAM Rio

No domingo (22), o público poderá participar de uma visita mediada especial sobre o artista e de duas oficinas simultâneas: “Labirinto de lençóis: arquitetando imaginários infantis a partir de Hélio Oiticica”, voltada para crianças de 3 a 10 anos, e “Ativação: a cura vem através do caminhar”, aberta ao público.

O encerramento do evento será marcado por um cortejo da escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG), conectando a arte contemporânea ao universo do samba, uma relação que também esteve presente na trajetória de Hélio Oiticica.

Durante todo o seminário, o público também poderá visitar a Arena H.O, um espaço de pesquisa e compartilhamento de conhecimento com textos, fotos, relatos e anotações sobre o trabalho do artista, reunidos pela equipe da Escola Viva de Artes.

Serviço

Seminário “Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica”

Data: 21 e 22 de março

21 e 22 de março Local: Parque Cultural Casa do Governador

Parque Cultural Casa do Governador Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha Inscrições gratuitas a partir das 16h do dia 13 de março pelo link: parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/so-o-experimental-me-interessa-46-anos-da-morte-de-helio-oiticica

a partir das 16h do dia 13 de março pelo link: parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/so-o-experimental-me-interessa-46-anos-da-morte-de-helio-oiticica Conversa musical com Adriana Calcanhotto: inscrições pelo link parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/conversa-musical-com-adriana-calcanhotto

