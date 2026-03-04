Novidade

Nova Agenda HZ reúne programação cultural do ES na palma da mão; veja como acessar

Nova versão é mais moderna, gratuita e permite favoritar, compartilhar e acompanhar eventos todos os dias.

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:00

Agenda HZ Crédito: Reprodução Agenda HZ

A programação cultural do Espírito Santo agora está concentrada em um único endereço digital. A nova Agenda HZ foi reformulada e reúne, em uma mesma plataforma, informações sobre shows, festivais, peças de teatro, exposições e muito mais, em diversas cidades do Estado.

A proposta é facilitar o acesso do público ao que acontece diariamente na cena cultural capixaba. A ferramenta permite buscar eventos por data, nome ou município, além de aplicar filtros por categoria, como música ao vivo, teatro, exposições e programação gratuita.

Acesse a nova Agenda HZ CLIQUE AQUI

Uma das principais novidades é a integração da programação dos cinemas. A plataforma passou a exibir os filmes em cartaz e indicar em quais salas do Espírito Santo cada produção está sendo exibida. O usuário pode consultar horários e conferir detalhes sem precisar acessar diferentes sites.

Uma das principais novidades é a integração da programação dos cinemas Crédito: Reprodução/HZ

A nova versão também permite favoritar eventos, compartilhar programações e adicionar o atalho da página à tela inicial do celular. O acesso é gratuito. Acesse agendahz.agazeta.com.br e descubra tudo o que está acontecendo no Espírito Santo, do palco ao cinema, sem perder nada.

