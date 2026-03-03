Gregorio Duvivier desembarca no ES com o monólogo “O Céu da Língua”

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:00
O humor afiado e a paixão pelas palavras vão desembarcar no Espírito Santo com a chegada de Gregorio Duvivier. O artista apresenta o espetáculo “O Céu da Língua”, um monólogo que busca convencer o público de que tropeçamos diariamente na poesia, e o quanto isso é divertido e prazeroso. As apresentações acontecem de 4 a 7 de novembro, no Teatro Universitário da Ufes.
Conhecido nacionalmente por seu trabalho no grupo Porta dos Fundos e por projetos na televisão e no streaming, Duvivier sobe ao palco sozinho e transforma a gramática em espetáculo. “O Céu da Língua” não é exatamente uma peça tradicional, tampouco um stand-up convencional, é um monólogo que mistura crônica, poesia e análise bem-humorada sobre os deslizes, as ambiguidades e os encantos da língua portuguesa.
Após levar 200 mil espectadores ao teatro, espetáculo chega ao Espírito Santo prometendo lotar a plateia com um público que aprecia humor sofisticado, que faz rir e pensar ao mesmo tempo. Os ingressos já podem ser adquiridos.
"O Céu da Límgua", com, Gregorio Duvivier
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta