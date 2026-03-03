Horóscopo de março: veja como os movimentos no céu vão impactar a sua vida

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:48
Intenso e transformador, março de 2026 promete movimentar o céu astrológico como poucos meses do ano. O período alternará momentos de conciliação com tensões coletivas e decisões marcantes, impactando tanto a vida pessoal quanto o cenário global. Além disso, no dia 20, a entrada do Sol em Áries inaugurará o Ano Novo Astrológico, abrindo espaço para um novo ciclo de iniciativa, ação e renovação.
De acordo com Wladimir Barros, astrólogo do Astrolink, no aspecto geopolítico, Marte em Peixes em quadratura com Urano (configuração ativa já há algumas semanas) tenderá a intensificar um período de instabilidade que poderá aumentar a sensação de imprevisibilidade, tanto no cotidiano quanto no cenário coletivo. Mudanças de planos, imprevistos e situações inesperadas poderão exigir mais flexibilidade.
A harmonia entre Sol em Peixes e Júpiter poderá facilitar conversas importantes, ajudar a resolver assuntos pendentes e trazer sensação de alívio em algumas questões práticas da vida. No trabalho, o período estimulará confiança e movimento. Poderá ser um bom momento para buscar novas oportunidades, apresentar projetos ou retomar ideias que estavam paradas. Para quem está em fase de mudança profissional, o apoio de amigos e contatos próximos poderá fazer diferença.
Por volta da metade do mês, a aproximação entre Saturno e Netuno trará um momento mais reflexivo. Esse movimento costuma marcar períodos de revisão de rumos e decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto em contextos sociais e políticos mais amplos.
No campo afetivo, a conjunção entre Vênus e Netuno poderá intensificar emoções e despertar idealizações. O período poderá trazer experiências românticas marcantes, mas também pedir cuidado para não confundir entusiasmo com expectativas irreais.
No dia 03/03, em meio a um céu um pouco conturbado, teremos umeclipse lunarconhecido como Lua de Sangue , que vai ocorrer no signo de Virgem às 8h34 e será parcialmente visível no Brasil. Se configura, então, uma oportunidade para ter mais organização, método e separação de assuntos de forma a trazer mais clareza para o seu momento de vida.
Embora o fenômeno tenha este nome, trata-se apenas de uma denominação popular baseada na aparência visual. O nome Lua de Sangue pode parecer dramático, mas a realidade é bem mais simples: durante o eclipse, a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra e faz a Lua ficar com um tom avermelhado.
Os eclipses, aliás, são mais comuns do que muita gente imagina. Normalmente temos entre 4 e 6 eclipses por ano, seguindo ciclos astronômicos bem conhecidos que fazem parte do ritmo natural do céu, não são eventos extraordinários que transformam tudo de uma hora para outra.
No dia 18 de março, acontecerá uma Lua Nova em Peixes que, no mapa astrológico do Brasil, ativará temas ligados ao entretenimento, ao lazer e às atividades culturais. Isso poderá favorecer setores como eventos, gastronomia e vida social, trazendo maior movimento para essas áreas.
No dia 20, acontecerá o Ano Novo Astrológico, com a entrada do Sol em Áries. Na astrologia , esse momento simboliza renovação, iniciativa e novos começos. O período estimulará decisões, impulsionando projetos e trazendo mais clareza sobre os próximos passos.
Nos últimos dias do mês, o clima tenderá a se tornar novamente mais conciliador. Conversas importantes poderão fluir melhor e conflitos que vinham se arrastando encontrarão espaço para resolução.
Em um mês marcado por mudanças e movimentos intensos, a principal recomendação é equilibrar ação e escuta. Muitas decisões importantes poderão surgir e a forma como cada pessoa reage a elas poderá definir os rumos dos próximos meses.
Por Manuella Tavares
