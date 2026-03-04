Chá de gengibre: 3 receitas fáceis para ajudar a fortalecer a imunidade

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:48
O gengibre é considerado um excelente aliado para ajudar a fortalecer a imunidade devido às suas diversas propriedades benéficas para o organismo. Rico em compostos bioativos, como o gingerol, ele apresenta ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam o corpo a combater agentes que podem causar doenças, como vírus e bactérias. Quando utilizado no preparo de chás, seus compostos são liberados na água quente, tornando a bebida uma opção natural, aromática e reconfortante para incluir na rotina.
Abaixo, confira 3 receitas de chá de gengibre para ajudar a fortalecer a imunidade!
Em uma panela, coloque a água e adicione o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo e acrescente as rodelas de limão, a hortelã e o tomilho. Tampe e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Coe e adoce com o mel. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 8 minutos. Acrescente as rodelas de laranja e deixe em infusão por 3 a 5 minutos com a panela tampada. Coe o chá, adicione o mel e misture bem. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a canela e o anis-estrelado. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 8 a 10 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por 3 a 5 minutos com a panela tampada. Coe e adoce com mel. Sirva ainda quente.
