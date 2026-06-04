Honda Biz 125 chega à linha 2027 desfilando charme; veja o que muda

Nas duas versões da Biz o sistema de frenagem é o CBS (Combined Brake System), com a alavanca no punho da esquerda atuando simultaneamente na frente e atrás, enquanto a alavanca no punho da direita é exclusiva para o freio dianteiro. A motoneta conta com freio dianteiro a disco de 220 milímetros e traseiro a tambor de 130 milímetros. Na ES, os dois freios são a tambor, de 130 milímetros.