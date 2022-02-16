Hospital Materno Infantil da Serra vai disponibilizar de exames à UTI

Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra

O Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, na Serra , inaugurado na manhã desta quarta-feira (16), vai atender grávidas, mulheres no pós-parto e bebês, com estrutura também para acompanhamento e internação em casos de alto risco. A unidade começa a operar no sábado (19), às 7 horas.

A Santa Casa de Misericórdia é a instituição que fará a gestão do hospital que, neste primeiro momento, contará com: 50 leitos para alojamento de gestantes e puérperas de risco habitual; Centro Obstétrico com três salas cirúrgicas e sete quartos PPP (de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto); exames de imagem e laboratoriais e sala de vacina. Além disso, um cartório civil funcionará no local para fazer o registro dos bebês. No Materno Infantil, a mãe não sai de perto do seu filho.

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Quando estiver operando na sua totalidade, a partir de abril, a unidade terá a capacidade de atender 8.700 gestantes por ano, realizar 725 partos por mês e também fará 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades.

725 PARTOS SERÃO FEITOS POR MÊS NA UNIDADE

O prédio conta com três pavimentos, com 60 leitos obstétricos, dez Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (Ucinco), cinco Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (Ucinca), além de oito quartos Pré-Parto, Pós-Parto e Puerpério (PPP).

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, informou que somente a maternidade de risco habitual será porta-aberta, quando os pacientes são atendidos sem agendamento. Os demais serviços serão marcados nas unidades de saúde.

"A prioridade será a população da Serra. Poderão ser atendidas crianças que precisam de cirurgia eletiva na adenoide, amígdala, hernia ou postectomia. Mulheres que precisam de cirurgia ginecológica também terão atendimento" Sérgio Vidigal - Prefeito da Serra

Vidigal ressalta que o atendimento de alto risco para gravidez será ofertado a partir do mês de abril quando as pacientes poderão ser transferidas do Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município, para a nova estrutura municipal.

O espaço terá banco de leite e cartório para registrar o nascimento dos bebês. O valor de investimento para funcionamento anual é R$ 96 milhões. De acordo com o prefeito, desse total, o governo do Estado vai custear cerca de R$ 45 milhões.

O Hospital Municipal Materno Infantil terá a capacidade mensal para:





Internações obstétricas de risco habitual: 638

Internações obstétricas de risco alto: 255

Internações de cirurgia pediátrica: 51

Internações de ginecologia clínica e cirúrgica: 128

Internações em Unidade de Terapia Neonatal (Utin): 55

Internações de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (Ucinco): 51

Internações em Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (Ucinca): 26

Internações em Unidade de Terapia Intensiva Adulta (UTI); 51

Consultas de pronto-socorro 3.240

Consultas em ambulatório de especialidades 2.304

NOVELA DA GESTÃO

A inauguração é mais um capítulo da história envolvendo o equipamento de saúde pública. Em abril do ano passado, a unidade funcionou para tratar pacientes com Covid-19

Um ano depois, o Executivo municipal recuou da estadualização e informou que administraria a unidade. Agora, com a reabertura para o público em geral, a administração ficará a cargo da instituição Irmandade Santa Casa de Misericórdia.

MODELO ATUAL

O Termo de Fomento que firma a parceria entre a Prefeitura da Serra e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia foi assinado no início deste mês. O prefeito explicou que o pagamento à instituição será feito de acordo com atendimento previsto.

“A gente usou a lei 13.019 que nos autoriza, através de um termo de referência, contratualizar com instituição filantrópica. A escolha foi pela Santa Casa porque no termo de referência, ela contemplava mais aquilo que a gente precisava, principalmente, da questão do hospital-escola com residências médicas em obstetrícia e neonatologia", detalha.

Vidigal destaca que o convênio é válido por dois anos. Segundo ele, após esse prazo, a prefeitura terá que fazer uma licitação destinada ao terceiro setor.

MATERNIDADE DE CARAPINA ENCERRA ATIVIDADES

Atualmente, a Prefeitura da Serra administra a Maternidade de Carapina, que será desativada. Após mais de 30 anos de funcionamento, a Maternidade Coronel Leôncio Vieira de Rezende vai encerrar suas atividades na sexta-feira (18)

O imóvel será transformado em centro de especialidades médicas. Os profissionais poderão ser transferidos para o novo hospital.

“Em Carapina temos obstetras, neonatologistas, intensivistas. Todos serão absorvidos desde que aceitem a gestão da Santa Casa sobre carga horária e escala de trabalho, por exemplo. A prefeitura continuaria pagando o salário deles, mas os valores seriam abatidos no fomento que será repassado à Santa Casa”, detalha.

Hospital Materno Infantil da Serra Crédito: Divulgação/PMS

VAGAS ABERTAS

processo seletivo para a contratação dos funcionários do Hospital Materno Infantil já começou. As primeiras oportunidades de emprego são destinadas a enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Os profissionais podem mandar o currículo para o e-mail: [email protected] , informando no campo de assunto a vaga que pretende concorrer.

De acordo com a instituição, os profissionais que já enviaram seus currículos para os cadastros de reserva dos processos seletivos realizados pela Irmandade não precisam enviar novamente, pois já estão automaticamente participando desta seleção.

HISTÓRICO

A obra custou aos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões e se estendeu por cerca de seis anos. A área é equivalente ao tamanho de dois campos e meio de futebol. São aproximadamente 16 mil metros quadrados de área construída.

A estrutura é composta por três pavimentos distribuídos em assistência materno-infantil e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. O hospital também conta com centros cirúrgico e de diagnóstico, salas de raio X, laboratórios e brinquedoteca.

Exames de ultrassonografia e os testes do pezinho, assim como da orelhinha e coraçãozinho serão oferecidos no local. Os recém-nascidos serão acompanhados para detectar precocemente possíveis intercorrências após a alta.