Casal de idosos é salvo por guardas no 12° andar de prédio em Vitória após fogo em imóvel vizinho

Casal de idosos é salvo por guardas no 12º andar de prédio em Vitória após fogo em imóvel vizinho

Idosos de 100 e 93 anos foram retirados do 12º andar de prédio vizinho ao imóvel em chamas; vítima com mobilidade reduzida chegou a ser carregada pelas escadas

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:42

Um casal de idosos, de 100 e 93 anos, foi resgatado por agentes da Guarda Municipal de Vitória, na noite de terça-feira (17), no Centro da Capital. Os moradores, que estavam no 12º andar de um prédio, são vizinhos de um imóvel que estava pegando fogo nas proximidades do Parque Moscoso, no Centro de Vitória.

De acordo com a Guarda, as equipes realizavam patrulhamento preventivo na região quando perceberam o incêndio no imóvel, que pertence ao Sesc, e atualmente está vazio. Enquanto auxiliavam na retirada de moradores de prédios vizinhos, os agentes foram informados de que os dois idosos — um deles com mobilidade reduzida — e uma cuidadora não conseguiam deixar o apartamento.

"Uma de nossas equipes carregou a mulher com pouca mobilidade pelos 12 andares até chegar ao térreo. Os Bombeiros já haviam sido acionados, mas em decorrência da grande quantidade de fumaça, foi realizada a intervenção", destacou Bruno, coordenador da Gerência de Proteção Comunitária (GPC) de Guarda de Vitória.

Segundo a corporação, o imóvel já estava tomado por fumaça. Mesmo diante do risco, os guardas subiram até o 12º andar, conseguiram acessar o apartamento e conduziram as vítimas em segurança até a área externa do prédio.

Casal de idosos é salvo em incêndio de prédio em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

O Corpo de Bombeiros foi acionado e assumiu o combate às chamas. O casal recebeu atendimento no local e, conforme a Guarda, passa bem.

Para a comandante da Guarda de Vitória, a rapidez na ação foi determinante. “Diante de um cenário de risco real, nossos guardas não hesitaram em subir até o 12º andar para salvar vidas. Essa é a missão da nossa corporação: proteger e servir, com coragem, responsabilidade e compromisso com a população.”

A Guarda informou ainda que manteve equipes posicionadas em pontos estratégicos da região para auxiliar na chegada e saída das viaturas de combate ao incêndio e de socorro médico.

Imóvel atingido por incêndio pertence ao Sesc

Em nota, o Sesc Espírito Santo informou que o incêndio foi registrado no prédio desativado do antigo Clube Vitória, imóvel que pertence à instituição. O edifício, atualmente sem qualquer atividade, encontra-se vazio e disponível para venda em leilão público. Ele está localizado ao lado do Centro de Atividades do Sesc Parque Moscoso, em Vitória.

Segundo o Sesc, a ação rápida do Corpo de Bombeiros controlou as chamas, sem qualquer impacto às instalações, atividades ou ao funcionamento da instituição. Não houve feridos, nem danos aos prédios vizinhos.

De acordo com informações preliminares das autoridades que atenderam à ocorrência, o fogo ficou concentrado na parte superior do segundo piso, onde havia madeira e recipientes plásticos armazenados.

"As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O Sesc Espírito Santo aguarda o relatório pericial da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros para o esclarecimento completo do ocorrido", disse a instituição.

