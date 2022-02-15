Vídeos: alerta climático se confirma e temporal atinge a Grande Vitória

previsão de possibilidade de temporais na Grande Vitória e outras regiões do Estado , como indicado nos alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto nacional de Meteorologia, se concretizou. No começo da tarde desta terça-feira (15), o tempo fechou sobre a Região Metropolitana do Estado e a chuva caiu com força. Rapidamente vários pontos de pontos de alagamento foram registrados.

O temporal veio acompanhado de trovões, raios e rajadas intensas de vento. De acordo com o Inmet, as condições adversas podem durar até o fim da manhã desta quarta-feira (16). O volume esperado pode ser de até 100 mm nas áreas em alerta laranja e de até 50 mm nas compreendidas na faixa em amarelo. Estas condições, entretanto, podem mudar rapidamente.

CARIACICA

No bairro Oriente, em Cariacica , em questão de minutos o temporal alagou ruas do bairro da cidade. A chuva começou por volta do meio-dia e, rapidamente, os alagamentos se formaram, assustando os moradores.

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A Escola Estadual de Ensino Fundamental Joaquim Barbosa Quitiba, que fica no bairro Itanguá, também sofreu com alagamentos. No vídeo abaixo, é possível ver alguns alunos andando em meio à água.

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Em nota, a Secretaria Estadual de Educação ( Sedu ) informou que a unidade de ensino já estava sem acúmulo de água na noite desta terça-feira (15) e que a equipe de limpeza foi acionada para realizar a higienização do espaço. "As aulas foram suspensas e serão repostas", garantiu.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, no bairro Porto de Santana, enfrentou situação semelhante. No início desta tarde, o pátio ficou completamente tomado pela água, assim como o refeitório do colégio. Veja:

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Em nota, Secretaria Municipal de Educação informou que o alagamento aconteceu quando era feita a troca de turno. "A água já está escoando e a limpeza será feita para receber os alunos do período noturno. Para os mais de 300 alunos do vespertino (tarde), haverá reposição de aula", garantiu.

Outro vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra que a água chegou a cobrir as rodas dos carros que estavam estacionados na Rua Santa Catarina, no bairro Rio Branco. Na gravação, uma pessoa ainda se arrisca ao tentar empurrar um veículo em meio à enchente. Confira:

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Registros feitos no início da tarde desta terça-feira (15) também mostram que as fortes chuvas foram suficientes para encobrir a praça do bairro Bela Aurora e o asfalto da Avenida Getúlio Vargas, em Campo Grande. Veja:

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Ainda em Campo Grande, uma viatura da Polícia Militar chegou a ficar presa no alagamento. Segundo a corporação, o guincho foi acionado e o veículo será levado a uma oficina para avaliação. O vídeo abaixo mostra os dois policiais deixando o automóvel e andando com água acima do joelho.

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De acordo com Prefeitura de Cariacica também foram registrados alagamentos em Vale Esperança, Jardim América, Vasco da Gama, Cruzeiro do Sul e Flexal. No bairro Alto Lage, o muro de uma residência caiu, mas ninguém ficou ferido. Segundo a administração, não há desabrigados ou desalojados.

Em nota, o município afirmou que "os alagamentos escoaram rapidamente, graças ao trabalho preventivo das equipes, na retirada de lixo e desobstrução das galerias e bueiros". Em caso de ocorrência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou pelo telefone (27) 9 8831-6000.

VITÓRIA

Na Capital, o temporal veio acompanhado de muito vento e trovões. No registro feito pela repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, é possível ver a força da água que caiu na região do Bairro República. Pessoas tentavam se proteger devido à força da água.

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O fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, registrou a mudança rápida do tempo no Centro da Capital capixaba.

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Your browser does not support the audio element. Homem cai em valão da Avenida América durante alagamento em Cariacica