Calor e sol durante a manhã e tempo fechado à tarde. As chuvas típicas de verão devem continuar nesta semana no Espírito Santo. O tempo segue instável e ainda há condições para fortes pancadas de chuva no Estado, conforme mostra o Climatempo.
O portal de meteorologia evidencia que as instabilidades aumentam entre a terça (15) e a quarta-feira (16), devido à passagem de uma nova frente fria no Sudeste e à circulação de ventos. A chuva vem de forma forte, frequente e volumosa, gerando acumulados expressivos na capital Vitória, de acordo com o portal.
Nesta segunda-feira (14), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), chove rápido na madrugada e manhã no Litoral Sul, Grande Vitória e Região Nordeste. A partir da tarde, a previsão é de pancadas de chuva em pontos isolados das regiões Norte, Noroeste, Serrana e cidades do Sul afastadas do litoral.
A terça-feira (15) será de chuva rápida na madrugada e manhã entre a Grande Vitória e a Região Nordeste. Durante a tarde, previsão de pancadas de chuva nas demais áreas do Estado.
Por fim, na quarta-feira (16), chove rápido na madrugada e manhã na Região Nordeste. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuva nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória.
Nova frente fria pode trazer chuva volumosa para o ES na semana