O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos avisos para o Espírito Santo válidos até as 10h deste sábado (12). O alerta laranja, de perigo para acumulado de chuva, compreende 27 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, abrange 74 cidades. Alguns municípios estão classificados com ambos os avisos. Como mostrou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve continuar chovendo no Estado neste fim de semana.
Cidades do ES recebem alerta de chuva intensa e deslizamentos
O alerta laranja chama a atenção para a possibilidade de grandes acumulados de chuva em cidades das regiões Sul e Serrana. Nestas, chove entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Existe o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
Orientações do Inmet:
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades em laranja:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
ALERTA AMARELO
Nas cidades catalogadas em amarelo pelo Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos oscilam entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades no alerta amarelo:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério