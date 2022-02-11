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Cidades do ES recebem alerta de chuva intensa e deslizamentos

Alertas do Inmet valem até as 10h deste sábado (12) e chamam a atenção para a possibilidade chuva intensa e grandes acumulados; veja os municípios

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:06

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 fev 2022 às 11:06
Chuva
Cidades do ES recebem alerta para chuva intensa e deslizamentos Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos avisos para o Espírito Santo válidos até as 10h deste sábado (12). O alerta laranja, de perigo para acumulado de chuva, compreende 27 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, abrange 74 cidades. Alguns municípios estão classificados com ambos os avisos. Como mostrou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve continuar chovendo no Estado neste fim de semana.
Cidades do ES recebem alerta de chuva intensa e deslizamentos
O alerta laranja chama a atenção para a possibilidade de grandes acumulados de chuva em cidades das regiões Sul e Serrana. Nestas, chove entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Existe o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
Orientações do Inmet:
  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades em laranja:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Presidente Kennedy
  24. Rio Novo do Sul
  25. São José do Calçado
  26. Vargem Alta
  27. Venda Nova do Imigrante

ALERTA AMARELO

Nas cidades catalogadas em amarelo pelo Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos oscilam entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades no alerta amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição da Barra
  21. Conceição do Castelo
  22. Divino de São Lourenço
  23. Domingos Martins
  24. Dores do Rio Preto
  25. Ecoporanga
  26. Fundão
  27. Governador Lindenberg
  28. Guaçuí
  29. Guarapari
  30. Ibatiba
  31. Ibiraçu
  32. Ibitirama
  33. Iconha
  34. Irupi
  35. Itaguaçu
  36. Itapemirim
  37. Itarana
  38. Iúna
  39. Jaguaré
  40. Jerônimo Monteiro
  41. João Neiva
  42. Laranja da Terra
  43. Linhares
  44. Mantenópolis
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Montanha
  49. Mucurici
  50. Muniz Freire
  51. Muqui
  52. Nova Venécia
  53. Pancas
  54. Pedro Canário
  55. Pinheiros
  56. Ponto Belo
  57. Presidente Kennedy
  58. Rio Bananal
  59. Rio Novo do Sul
  60. Santa Leopoldina
  61. Santa Maria de Jetibá
  62. Santa Teresa
  63. São Domingos do Norte
  64. São Gabriel da Palha
  65. São José do Calçado
  66. São Mateus
  67. São Roque do Canaã
  68. Serra
  69. Sooretama
  70. Vargem Alta
  71. Venda Nova do Imigrante
  72. Viana
  73. Vila Pavão
  74. Vila Valério

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