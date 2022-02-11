Cidades do ES recebem alerta de chuva intensa e deslizamentos

O alerta laranja chama a atenção para a possibilidade de grandes acumulados de chuva em cidades das regiões Sul e Serrana. Nestas, chove entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Existe o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.