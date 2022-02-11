Chuva continua? Veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Após dias de céu com muita nebulosidade e pancadas de chuva, como vai ficar o tempo neste fim de semana no Espírito Santo? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), deve continuar chovendo em algumas regiões.
A sexta-feira (11), de acordo com o Incaper, será de chuva rápida entre a madrugada e manhã no Litoral Norte e tendência de tempo aberto nos demais horários. A sexta começou com chuva em cidades da Grande Vitória. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas na Região Sul e nos trechos sul e leste da Região Serrana.
Segundo o Climatempo, nesta sexta, a chuva acontece intercalada, mas tem previsão para pancadas fortes, com raios e trovoadas em Vitória e na Região Sul. Nas áreas mais ao Norte, sol e chuva isolada.
No sábado (12), o céu fica com poucas nuvens e a previsão é de calor até o final da manhã. Durante a tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados do Estado. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo, segundo o Incaper.
O domingo (13) começa com poucas nuvens e calor. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados do Estado. O vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.