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Mapa em amarelo

Alerta de perigo potencial para chuva intensa abrange todo o ES

Segundo informações do Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no Espírito Santo. Já os ventos oscilam entre os 40 e 60 km/h

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 10:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 fev 2022 às 10:44
Mapa do Inmet mostra o Espírito Santo todo em amarelo Crédito: Inmet
O mapa do Espírito Santo no portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ficou em amarelo nesta quarta-feira (9). A cor ressalta o risco de chuvas intensas para todo o Estado. Segundo o órgão, o alerta vale até as 10h30 desta quinta-feira (10). Mais cedo, o Climatempo informou que o tempo no território capixaba fica fechado devido à atuação de uma zona de convergência, junto com uma frente fria
Alerta de perigo potencial para chuva intensa abrange todo o ES
Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no Estado. Já os ventos oscilam entre os 40 e 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Lista das cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição da Barra
  21. Conceição do Castelo
  22. Divino de São Lourenço
  23. Domingos Martins
  24. Dores do Rio Preto
  25. Ecoporanga
  26. Fundão
  27. Governador Lindenberg
  28. Guaçuí
  29. Guarapari
  30. Ibatiba
  31. Ibiraçu
  32. Ibitirama
  33. Iconha
  34. Irupi
  35. Itaguaçu
  36. Itapemirim
  37. Itarana
  38. Iúna
  39. Jaguaré
  40. Jerônimo Monteiro
  41. João Neiva
  42. Laranja da Terra
  43. Linhares
  44. Mantenópolis
  45. Marataízes
  46. Marechal Floriano
  47. Marilândia
  48. Mimoso do Sul
  49. Montanha
  50. Mucurici
  51. Muniz Freire
  52. Muqui
  53. Nova Venécia
  54. Pancas
  55. Pedro Canário
  56. Pinheiros
  57. Piúma
  58. Ponto Belo
  59. Presidente Kennedy
  60. Rio Bananal
  61. Rio Novo do Sul
  62. Santa Leopoldina
  63. Santa Maria de Jetibá
  64. Santa Teresa
  65. São Domingos do Norte
  66. São Gabriel da Palha
  67. São José do Calçado
  68. São Mateus
  69. São Roque do Canaã
  70. Serra
  71. Sooretama
  72. Vargem Alta
  73. Venda Nova do Imigrante
  74. Viana
  75. Vila Pavão
  76. Vila Valério
  77. Vila Velha
  78. Vitória
Recomendações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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