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Tempo instável

ES recebe, mais uma vez, dois alertas de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novos avisos, um amarelo e o outro laranja, para diversos municípios capixabas, e válidos até quarta (9)

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:58
Mapa mostra as regiões capixabas com as cores dos dois alertas do Inmet Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O tempo continua instável no Espírito Santo e, mais uma vez, o Estado recebeu alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos de perigo valem desta terça-feira (8) até às 11h da manhã de quarta-feira (9). Algumas cidades e regiões estão abrangidas pelos dois alertas meteorológicos
O alerta amarelo, de perigo potencial, compreende 61 municípios. Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos atingirem os 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Lista com as cidades em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Pancas
  47. Piúma
  48. Presidente Kennedy
  49. Rio Novo do Sul
  50. Santa Leopoldina
  51. Santa Maria de Jetibá
  52. Santa Teresa
  53. São Domingos do Norte
  54. São José do Calçado
  55. São Roque do Canaã
  56. Serra
  57. Vargem Alta
  58. Venda Nova do Imigrante
  59. Viana
  60. Vila Velha
  61. Vitória
Já o alerta laranja é válido para 37 cidades. Nestas, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos chegarem aos 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios em laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Itarana
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Laranja da Terra
  26. Marataízes
  27. Marechal Floriano
  28. Mimoso do Sul
  29. Muniz Freire
  30. Muqui
  31. Piúma
  32. Presidente Kennedy
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. São José do Calçado
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova do Imigrante
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ES recebe, mais uma vez, dois alertas de chuvas intensas

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