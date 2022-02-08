ES recebe, mais uma vez, dois alertas de chuvas intensas

Mapa mostra as regiões capixabas com as cores dos dois alertas do Inmet Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Algumas cidades e regiões estão abrangidas pelos dois alertas meteorológicos. O tempo continua instável no Espírito Santo e, mais uma vez, o Estado recebeu alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Os avisos de perigo valem desta terça-feira (8) até às 11h da manhã de quarta-feira (9).

O alerta amarelo, de perigo potencial, compreende 61 municípios. Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos atingirem os 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Lista com as cidades em amarelo:

Afonso Cláudio Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Já o alerta laranja é válido para 37 cidades. Nestas, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos chegarem aos 100 km/h. Existe ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Municípios em laranja:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Orientações do Inmet:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).