Calor e chuva? Veja a previsão do tempo para a semana no ES

Segunda-feira (7) começou com nuvens carregadas e chuva em pontos da Grande Vitória Crédito: Luciney Araújo

A segunda-feira (7) começou com nuvens carregadas e chovendo em alguns pontos da Grande Vitória, mas o Incaper ressalta que a previsão de chuva é apenas para as regiões Norte, Noroeste, Sul e Serrana, a partir da tarde. O vento sopra com moderada intensidade na Grande Vitória e no Litoral Sul.

Na terça-feira (8), o sol fica entre nuvens e pode chover, a partir da tarde, no Extremo Sudoeste. Nas demais regiões, o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado e o vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória.

A partir da tarde desta quarta-feira (9), áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas na Região Sul e nos trechos sul e leste da Região Serrana. A partir do fim da tarde, as trovoadas avançam pela Grande Vitória, trecho leste da Região Serrana e nos trechos sul e oeste da Região Noroeste. Não chove nas demais áreas e o vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.

O tempo melhora um pouco na quinta-feira (10), que será de chuva rápida pela manhã no Litoral Norte e com pancadas de chuva à tarde nos trechos das regiões Sul e Serrana próximos à divisa com Minas Gerais. Nas demais áreas do Estado não há chance de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.

Por fim, na sexta-feira (11), chove rápido entre a madrugada e manhã no Litoral Norte e há tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas na Região Sul e nos trechos sul e leste da Região Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória, e o vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.

Segunda-feira (7) começou com nuvens carregadas e chuva em pontos da Grande Vitória Crédito: Luciney Araújo

ALERTA DE TEMPORAL NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

O Climatempo destaca que vários sistemas meteorológicos vão influenciar as regiões Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias. O volume de chuva para estas regiões deve ser bastante elevado e com alto potencial para provocar transtornos.

A semana segue com predomínio de muitas nuvens e chuva frequente em grande parte de São Paulo, Rio De Janeiro, áreas do Sul, Região Serrana e Noroeste do Espírito Santo, Minas Gerais (principalmente o Centro-Sul), Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Norte/Noroeste de Mato Grosso do Sul.

ES vai ter mais uma semana de sol entre nuvens e chuva Crédito: Climatempo