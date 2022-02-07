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Instabilidade

Calor e chuva? Veja a previsão do tempo para a semana no ES

Segundo o Climatempo, a Região Sudeste vai ficar sob a influência de diversos sistemas meteorológicos com alto potencial para provocar transtornos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 07:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 fev 2022 às 07:43
ES vai ter mais uma semana de sol entre nuvens e chuva
Segunda-feira (7) começou com nuvens carregadas e chuva em pontos da Grande Vitória Crédito: Luciney Araújo
O tempo continuará instável no Espírito Santo nesta segunda semana de fevereiro, conforme a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os próximos dias serão marcados por sol entre nuvens e possibilidade de chuva em algumas regiões. Segundo o Climatempo, a Região Sudeste vai ficar sob a influência de diversos sistemas meteorológicos com alto potencial para provocar transtornos.
A segunda-feira (7) começou com nuvens carregadas e chovendo em alguns pontos da Grande Vitória, mas o Incaper ressalta que a previsão de chuva é apenas para as regiões Norte, Noroeste, Sul e Serrana, a partir da tarde. O vento sopra com moderada intensidade na Grande Vitória e no Litoral Sul.
Na terça-feira (8), o sol fica entre nuvens e pode chover, a partir da tarde, no Extremo Sudoeste. Nas demais regiões, o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todo o Estado e o vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória.
A partir da tarde desta quarta-feira (9), áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas na Região Sul e nos trechos sul e leste da Região Serrana. A partir do fim da tarde, as trovoadas avançam pela Grande Vitória, trecho leste da Região Serrana e nos trechos sul e oeste da Região Noroeste. Não chove nas demais áreas e o vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.
O tempo melhora um pouco na quinta-feira (10), que será de chuva rápida pela manhã no Litoral Norte e com pancadas de chuva à tarde nos trechos das regiões Sul e Serrana próximos à divisa com Minas Gerais. Nas demais áreas do Estado não há chance de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.
Por fim, na sexta-feira (11), chove rápido entre a madrugada e manhã no Litoral Norte e há tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas na Região Sul e nos trechos sul e leste da Região Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória, e o vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.
ES vai ter mais uma semana de sol entre nuvens e chuva
Segunda-feira (7) começou com nuvens carregadas  e chuva em pontos da Grande Vitória Crédito: Luciney Araújo

ALERTA DE TEMPORAL NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

O Climatempo destaca que vários sistemas meteorológicos vão influenciar as regiões Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias. O volume de chuva para estas regiões deve ser bastante elevado e com alto potencial para provocar transtornos.
A semana segue com predomínio de muitas nuvens e chuva frequente em grande parte de São Paulo, Rio De Janeiro, áreas do Sul, Região Serrana e Noroeste do Espírito Santo, Minas Gerais (principalmente o Centro-Sul), Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Norte/Noroeste de Mato Grosso do Sul.
ES vai ter mais uma semana de sol entre nuvens e chuva
ES vai ter mais uma semana de sol entre nuvens e chuva Crédito: Climatempo

Atualização

09/02/2022 - 6:42
Após a publicação da reportagem, o Incaper publicou a previsão do tempo para quinta e sexta. O texto foi atualizado. 

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